Aulas serão ministradas em três polos e têm início previsto para sábado, 17 de agosto

Anote aí: preparacao.anapolis.go.gov.br. Pronto, é acessando este endereço eletrônico que você pode dar o primeiro passo para ingressar no ensino superior. É que desde a manhã da quarta-feira, 7, está aberta a primeira fase da inscrição para o cursinho preparatório oferecido pela Prefeitura de Anápolis, que chega à sua terceira edição, que já ajudou a aprovar centenas de alunos em várias faculdades e universidades. Este ano, serão 600 vagas distribuídas em três polos. As aulas têm previsão de início para sábado, 17 de agosto e encerramento em 1º de novembro.

O passo a passo para a inscrição é simples. Primeiro você acessa o endereço eletrônico e preenche o formulário com informações como número do RG e CPF, além de endereço e telefone. Também aproveita para escolher local e dias das aulas. “Mas é imprescindível que o aluno seja de escola pública ou bolsista em unidade particular, que tenha concluído ou esteja cursando o último ano do ensino médio, explica Izamara Alves, gerente de comunicação da Fundação para o Desenvolvimento Social, parceira da Prefeitura na iniciativa e responsável pelo planejamento pedagógico.

Ainda de acordo com Izamara Alves, não há prazo estabelecido para o encerramento das inscrições, que seguem até o preenchimento das 600 vagas ofertadas. Mas, para garantir um lugar no PreparAção, não basta cumprir o processo online. O aluno deve comparecer ao Cefope, na Avenida São Francisco – Jundiaí, com cópias dos seguintes documentos: RG ou CNH; CPF; comprovante de endereço; comprovante de escolaridade; comprovante ou declaração que confirme a categoria de bolsista (no caso de aluno de rede particular); comprovante ou declaração de renda familiar (o modelo pode ser baixado assim que o aluno terminar a inscrição online).

Para os alunos oriundos da rede pública, a efetivação da inscrição para o PreparAção será feita nos dias 13 e 14 de agosto. Já aqueles que vêm de escolas particulares devem procurar o Cefope exclusivamente no dia 15 de agosto. O horário será das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Locais

Durante a inscrição o aluno pode escolher em qual polo terá suas aulas, conforme disponibilidade de vagas. Este ano, são três as opções: Na Faculdade Fama haverá uma turma no período noturno, de segunda à sexta-feira, das 19h às 22h20; e outra aos finais de semana, sábado das 7h40 às 17h20 e domingo das 7h40 às 12h. Os mesmos dias e horários se aplicam ao polo do Colégio Couto Magalhães. Já no Cefope (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) será uma turma no período da noite, das 19h às 22h20min, de segunda à sexta-feira.

O curso

Criado em 2017 pela Prefeitura de Anápolis, e realizado em parceria com a então Fundação João de Oliveira, hoje Fundação para o Desenvolvimento Social, o PreparAção se transformou em uma iniciativa de sucesso. Totalmente gratuito, o cursinho inscreve centenas de alunos que se preparam para o Enem e para o vestibular, já tendo aprovado vários deles em universidades públicas e particulares. A principal proposta é democratizar o acesso a alunos de menor poder aquisitivo e equilibrar as oportunidades de ingresso ao ensino superior.

