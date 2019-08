Fonte: Câmara Municipal de Anápolis

por Júlio de Paula

A Câmara Municipal de Anápolis realizou Sessão Solene para homenagear atletas da Seleção Brasileira de Basquete, entidades que promovem o basquete e veteranos do basquete em Anápolis, na noite desta quarta-feira (07.ago), no Salão Nobre Richard Edward Senn, da UniEvangélica. A honraria foi uma iniciativa do vereador Pastor Elias Ferreira (PSDB), com respaldo de todos os demais vereadores.

De acordo com Pastor Elias Ferreira, o momento foi mais do que oportuno para homenagear esportistas do País, de Goiás e de Anápolis. A cidade, segundo ele, vive ainda as comemorações de seu aniversário e nada mais singular do que receber comissão técnica e jogadores para treinar, jogar amistosamente e estar perto de torcedores antes de disputar, em setembro, o Mundial. Na visão do parlamentar, é uma reunião de fatores que colaboram para o engrandecimento do basquete.

Leandro Ribeiro (PTB), presidente da Câmara Municipal de Anápolis, conduziu os trabalhos da mesa diretiva da Sessão Solene e lembrou que só assistiu a jogos da Seleção Brasileira de Basquete por meio de canais fechados da televisão e nunca esteve perto de jogadores. Para ele, o Poder Executivo permitiu que os anapolinos conhecessem os selecionados, por isso merece as considerações. Ele se declarou muito feliz em estar entregando Certificado de Honra ao Mérito aos homenageados.

Na visão do deputado estadual, Coronel Adailton (PP), a cidade ganhou outro presente no aniversário de 112 anos de emancipação política, com a Seleção Brasileira de Basquete treinando e se preparando para o Mundial da China. “Essa homenagem é mais do que justa. Neste ano, Anápolis teve a valorização do vôlei, com um time na Superliga B nacional, e agora a Prefeitura engrandece outro esporte. Toda a comissão técnica e jogadores, além de entidades e esportistas, merecem essa consideração da Câmara”, analisou.

Karin Abrahão, secretário municipal de Esportes, destacou que a Seleção Brasileira de Basquete não passou por Anápolis, como fazem times quando disputam competição. Ela se hospedou em hotel, treinou em ginásio, em academia e sentiu o clima de Anápolis, convivendo com a população por 12 dias. Segundo ele, o trabalho foi árduo para trazer o time brasileiro e o jogo amistoso desta quinta-feira (8.ago) contra o Uruguai, no Ginásio Internacional Newton de Faria, que coroa a estada da seleção em Anápolis.

O técnico Aleksandar Petrovic, croata que treina a seleção desde 2017, agradeceu o carinho e o respeito do público anapolino. Ele comandará os brasileiros na Copa do Mundo. Na primeira fase os adversários são Grécia, Nova Zelândia e Montenegro. Para o treinador, todos os jogos são difíceis. Ele tem muita preocupação com a defesa, porque acredita que o ataque tem muitas qualidades e um potencial fortíssimo.

Comandada por Anderson Varejão – ironizado pelos cabelos e a calça de moletom posta até os joelhos – e Leandrinho, que participaram bastante com a entrega e o recebimento de certificados de Honra ao Mérito na Sessão Solene, a seleção arrancou aplausos da plateia. Na sua fala, Alex Garcia disse que gostou da recepção da torcida e não demorou para se ambientar à Cidade.

Bruno Caboclo e Cristiano Felício, atletas da NBA, foram muito comemorados também. Os jogadores, quando foram chamados nominalmente, gritavam e saudavam pelos apelidos um a um. Era pura diversão! Também pudera. Eles se preparam para a Copa do Mundo. Nada de tensão! E não é para menos.

HOMENAGEADOS

ENTIDADES

Confederação Brasileira de Basquetebol (Marcelo Souza)

Federação Goiana de Basquetebol (Ely Toscano)

Associação Desportiva de Basquetebol de Anápolis (Renato Junio)

Associação dos Deficientes de Anápolis (Dandário Rodrigues)

Associação Basquete Anápolis (Moisés da Silva)

Associação Desportiva Vultures (Murilo de Carvalho)

ATLETAS DA SELEÇÃO

Alex Garcia (Alex Sala)

Anderson Varejão

Augusto Lima

Bruno Caboclo

Cristiano Felício

Jhonatan Luz

Leandro Barbosa (Leandrinho)

Lucas Dias

Marcelo Huertas

Marcos Louzada Silva (Didi)

Marcus Vinícius Vieira de Sousa (Marquinhos)

Rafael Luz

Rafael Rettsheimeir

Vitor Benite

Yago Mateus

COMISSÃO TÉCNICA

Renato Lamas Pinto

Aleksandar Petrovic

Cesar Guidetti

Bruno Savignani

Bruno Nicolaci

Bruno Canizares

Bruno Secco

Vinícius Castro

AUTORIDADES

Leandro Ribeiro da Silva (presidente da Câmara)

Marcus da Costa Ferreira (Desembargador do TJ-GO)

Adaílton Florentino do Nascimento (Coronel, deputado estadual)

Karin Abrahão (secretário de Esportes)

Álvaro Alexandre Camargo da Silva (vereador em Goiânia)

PERSONALIDADES DO BASQUETE ANAPOLINO

Amaury Miranda Esberard

Carlos Hassel Mendes da Silva

Celso de Oliveira Campos

Dante Guimarães dos Santos Amaral

Edson Dal Belo da Silva

Ernei de Oliveira Pina

Franklin Delano Pfrimer

Gabriel Abrahão Issa

Guilherme de Pina Martin

Márcio Ronaldo da Silva

Moisés da Silva

Nassib Gabriel Issa Júnior

Paulo Maia Brasil

Teresa Cristina Sabbag Cunha

Walmir Siqueira Carneiro

(Foto: Ismael Vieira / Diretoria de Comunicação)