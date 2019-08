Projeto de lei que cria o novo distrito já foi enviado para aprovação da Câmara

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Na região norte de Anápolis, entre o Parque de Exposições Agropecuárias e a Ala 2 (antiga Base Aérea), será consolidado o polo industrial do município, que irá impactar positivamente todo o entorno. A área, de 19 alqueires, começará a ser preparada para receber as empresas assim que a Câmara de Anápolis aprovar o Projeto de Lei Complementar nº 21/2019, enviado nesta semana, que autoriza a aquisição do espaço por meio de permuta.

“A escolha da área levou em conta a viabilidade do fornecimento de energia, abastecimento de água e a proximidade de viaduto ou trincheira. Mas o fator principal é a localização, na região norte da cidade”, afirmou o prefeito Roberto Naves. Ele explica que esta é uma das áreas mais populosas do município, chamada de grande Recanto do Sol, com mais de 50 mil moradores, que em sua maioria atravessam a cidade diariamente para trabalhar ou buscar oportunidades de emprego na porção sul, onde fica o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) — que não comporta mais empresas e enfrenta gargalos de infraestrutura, desacelerando a chegada de novos negócios à região.

Além do desenvolvimento socioeconômico para esta parte da cidade, que foi negligenciada por sucessivas gestões anteriores, a iniciativa promete transformar o trânsito na cidade. Segundo Roberto Naves, Anápolis está desbalanceada, muitas pessoas morando na parte norte e trabalhando na região sul. “Então, este distrito industrial vai gerar empregos para toda a cidade sim, mas principalmente para quem mora na grande Recanto do Sol e na Jaiara”, pontuou.

No novo polo, o foco são as empresas de base tecnológica, que não geram resíduos ou qualquer tipo de efluente. Ainda não é possível estimar a quantidade de empregos que serão gerados, mas a área terá capacidade para abrigar mais de uma centena de empresas, que vão demandar mão de obra com alta qualificação. A previsão é que logo em janeiro de 2020 cheguem as primeiras indústrias. Todas as regras de ocupação e operação serão definidas junto à própria Câmara Municipal e ao setor produtivo.

E tem mais novidade vindo por aí, para atrair novas indústrias. O prefeito Roberto Naves já está desenhando uma política municipal de incentivos para as empresas que ocuparão o novo espaço. Em breve, serão divulgadas informações.