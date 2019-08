Na 27ª edição do evento serão selecionados seis espetáculos nacionais e locais

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O desafio de representar a vida e o fantástico nos palcos está lançado para todo o País em um evento que chega a quase três décadas de história. Trata-se da 27ª Mostra de Teatro de Anápolis (MTA), agendado para o mês de outubro, e que está com inscrições abertas até o dia 6 de setembro. No total, serão selecionados seis espetáculos locais e nacionais. A realização é da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Podem se inscrever para a Mostra, grupos e artistas de todo o Brasil, via online, e gratuitamente. Dos seis espetáculos selecionados, que já garantem prêmio de R$ 4 mil, pelo menos dois devem ser, obrigatoriamente, anapolinos. As produções locais ainda recebem ajuda de custo de R$ 1 mil e as de fora da cidade, de R$ 2,5 mil.

Informações sobre documentos e demais detalhes para a inscrição estão no site http://inscricoes.anapolis.go.gov.br:8096/mostradeteatro. Cada grupo ou artista poderá inscrever um espetáculo em cada uma das duas categorias que são: palco e alternativo/rua. Os selecionados serão divulgados a partir do dia 12 de setembro. Além dos espetáculos, o evento promete oficinas, rodas de conversas e apresentações em diferentes espaços da Cidade.

Tradição

A Mostra de Teatro de Anápolis se aproxima de três décadas, tendo sido criado em 1983, e feito em todas as edições uma ponte entre o desenvolvimento local do teatro com o que acontece em todo o País. Na edição passada, foram mais de 100 inscrições vindas de 15 estados brasileiros e do Distrito Federal. O evento é uma oportunidade também para a formação de atores.

As inscrições online têm permitido à Mostra um panorama do teatro no País, apresentando diferentes linguagens cênicas, indo de atores a bonecos, de companhias a monólogos. “A Mostra realiza um intercâmbio de técnicas e também de vivências entre os grupos locais e aqueles que vêm de fora, trazendo uma bagagem rica para a cena local”, destaca a secretária municipal de Cultura, Eva Cordeiro.

Serviço:

Ação: Inscrições para a 27ª Mostra de Teatro de Anápolis

Prazo: Até dia 6 de setembro

Site: http://inscricoes.anapolis.go.gov.br:8096/mostradeteatro