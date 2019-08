Procon Anápolis realiza levantamento de 12 itens para orientar o consumidor e sugere atenção aos preço e paciência na hora de escolher loja e produto

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Gislaine Matos – Dircom

O Dia dos Pais avança em meio às datas que mais movimentam o comércio varejista. E para colaborar com o consumidor na hora das compras, com vistas à comemoração do domingo, 11 de agosto, o Procon Anápolis – Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor – realizou levantamento que incluiu 12 itens, em 10 estabelecimentos da cidade, nos últimos dias 5 e 6. Mas, com as significativas variações de preço, o órgão da Prefeitura reforça a máxima de que pesquisar é sempre o melhor caminho para não desperdiçar dinheiro.

É o que tem feito Camila Matias Vasconcelos, 23. Na busca por camisetas para o pai, ela já percorreu várias lojas da região central. “Eu sempre procuro comparar preço e percebi que a variação é bem grande, tanto no preço, quanto na qualidade”, explica a esteticista, que também ficou com a responsabilidade de comprar o presente que será dado pelo irmão. “Então, a ideia é garantir um preço interessante, mas também um produto que seja bom, conclui.

Estratégia diferente adotou a nutricionista Andressa Alves de Araújo, 24. Acostumada a comprar no mesmo estabelecimento, ela preferiu apostar na tradição. “Os preços variam dentro da própria loja, de acordo com o produto procurado. Eu estou atrás de uma camiseta, mas fiquei um pouco decepcionada com a pouca variedade”, comenta. Ainda assim, justificando pressa, a jovem garantiu que não deixaria o local sem um presente para o pai.

Preços

Com base nos itens normalmente mais procurados para o Dia dos Pais, o Procon Anápolis pesquisou camisas sociais e polo; camisetas, bermudas, bonés, carteiras, cintos, sapatos sociais, sapatênis, tênis esportivos e shorts jeans. As variações de preços foram substanciais, tanto na comparação de produtos similares em estabelecimentos diferentes, quanto entre produtos do mesmo setor, mas de modelos distintos, dentro da mesma loja.

As calças jeans, por exemplo, foram encontradas desde R$ 39,90 até R$ 194,90. Entre os cintos, os preços variaram de R$ 11,99 a R$ 69,99; e no caso dos tênis, de R$ 39,99 a R$ 159,90. Os bonés também apresentaram grandes diferenças de preços, indo de R$ 9,99 a R$ 98,00.

Clique aqui e confira a pesquisa completa!

Orientações

Em função das promoções realizadas em datas comemorativas, o Procon Anápolis orienta o consumidor a guardar material publicitário com os preços dos produtos. Eles servirão como provas no caso de uma eventual futura reclamação. Produtos nas vitrines devem conter preços e compras realizadas fora das lojas físicas (internet, telefone, etc) podem ser canceladas dentro do prazo de arrependimento, que corresponde a sete dias.