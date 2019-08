A agência será inaugurada no dia 15 de agosto, às 20h, para proporcionar mais comodidade aos associados, além de colaborar para o desenvolvimento econômico da cidade

Anápolis é uma das principais cidades para o mercado industrial de Goiás, e por sua localização estratégica, se consolida cada vez mais também como polo de distribuição e armazenamento. Em meio a essa força econômica, a Sicredi Celeiro Centro Oeste inaugura sua segunda agência na cidade, dia 15 de agosto às 20h, na Rua Xavier de Almeida, 115 – Setor Central. O evento contará com a presença de líderes do Sicredi, autoridades locais, imprensa e comunidade.

O Sicredi é considerado pelo Banco Central um regulador de mercado, com taxas mais justas e atrativas em relação aos bancos tradicionais. Em 2020, a cooperativa planeja abrir mais duas agências na cidade, sendo uma na Avenida Brasil Sul e outra na Avenida Brasil Norte, mantendo um desenvolvimento consistente na cidade. “Hoje, a Sicredi Celeiro Centro Oeste conta com mais de 36 mil associados em 13 cidades, e os números em Anápolis também surpreendem, tanto no que diz respeito ao número de associados, quanto aos indicadores econômicos positivos. Por isso, nossos planos para a cidade são cada dia mais otimistas”, aponta o assessor de comunicação e marketing da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Leonardo Amorim.

O gerente regional de desenvolvimento da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jean Henrique Weihrich, explica que essa expansão tem como base o perfil econômico de Anápolis, mas também o acolhimento da população. A comunidade anapolina acreditou na proposta de trabalho da nossa cooperativa e para nós isso é muito gratificante. Em maio deste ano, fizemos a primeira distribuição dos resultados referentes ao exercício de 2018 e os associados já puderam sentir o nosso diferencial competitivo em relação ao mercado”, diz.

Por valorizar relações comerciais lucrativas, o Sicredi agrega progressivamente mais associados para suas agências. O cidadão ao participar da cooperativa se torna dono e participa dos lucros gerados a cada ano. A riqueza gerada permanece no município, contribuindo com o desenvolvimento econômico da cidade.

Serviço

Sicredi – Inauguração de Agência Xavier de Almeida

Horário: 20h

Data: 15 de agosto

Local: Rua Xavier de Almeida, 115 – Setor Central, Anápolis-GO.

