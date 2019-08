Equipe se prepara visando o Mineiro de Vôlei 2019; Copa Anapolina é novidade

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Carlos Pasti

Nosso representante na Superliga B, o Anápolis Vôlei vem com tudo para a Copa Anapolina de Voleibol. O desafio é contra o Vôlei Taubaté (SP), atual campeão da Superliga A. Os confrontos acontecem nos dias 20 e 22 de agosto, às 20h, no Ginásio Internacional Newton de Faria.

De imediato o prefeito Roberto Naves encampou o projeto do desafio e assegurou todas as condições logísticas para viabilizar em Anápolis mais este importante evento esportivo nacional. O secretário municipal de Esportes, Karim Abrahão, acredita que um confronto como esse traz mais visibilidade e atenção para a cidade. “Temos um lindo e grande projeto de vôlei e, somado aos grandes atletas de Seleção Brasileira que vamos enfrentar, tem tudo pra ser um grande espetáculo esportivo”, disse.

Patrono do Anápolis Vôlei e multicampeão no esporte, Dante Amaral quer ver o ginásio Newton de Faria lotado para o duelo contra o Vôlei Taubaté, que é treinado por Renan Dal Zotto – atual técnico da seleção – e que tem no elenco os campeões olímpicos Lucão e Douglas Souza, além de destaques como Rapha, Lucarelli, Thales, Lipe e Vissoto.

O central Alberto, que defende o Lobo Guará, sabe que o teste será de grande proveito para o time. “Nosso grupo conta com jogadores novos e também experientes. Vai ser bom pra gente, afinal temos atletas que nunca tiveram oportunidade de atuar num jogo de alto nível como esse”, ressalta.

Já o levantador Índio, reforço que veio do Caramuru (PR), elogiou a cidade anapolina e a estrutura do Anápolis Vôlei. “É maravilhosa, percebi que o torcedor é apaixonado. Primeiro vez que venho. Sou de Minas, sempre falo que Goiás é irmão da minha terra. Quanto a estrutura do Anápolis Vôlei, é ótima, nos dá todo um suporte desde avaliações até os treinos em quadra. Só tenho a agradecer”, afirma.

Lembrando que recentemente a equipe anapolina iniciou trabalhos na academia Sérgio Borges e no Ginásio Carlos de Pina. O treinador Ricardo Picinin avaliou como positiva a execução das metas traçadas dentro de quadra por parte dos jogadores. “Nosso saque e passe está muito bom. Sabemos que, mesmo assim, precisamos equilibrar outros aspectos”, conclui.

Serviço

Copa Anapolina de Voleibol

Anápolis Vôlei x Vôlei Taubaté (SP)

Datas: 20 e 22 de agosto

Horários: 20h

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria