Evento, que tem como objetivo estimular empreendedorismo entre acadêmicos, acontece no dia 30 de agosto, no Centro de Convenções

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Chegou a sua vez de fazer a diferença. Quer saber como? É só participar do 1º Desafio Jovem Inovador, promovido pela Prefeitura de Anápolis, via Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O evento dará oportunidade para acadêmicos criarem soluções inéditas que impactarão a vida da população por meio de melhorias no serviço público municipal. Ficou interessado (a)? Então corre! As inscrições vão até dia 26 de agosto. Clique aqui e faça agora.

O principal objetivo do Executivo com a iniciativa é estimular ações conjuntas para a disseminação e capacitação em empreendedorismo, tecnologia e inovação entre os estudantes do município. O evento acontece no dia 30 de agosto, a partir das 8h, no Centro de Convenções.

No primeiro momento, os participantes assistirão a uma palestra ministrada pelo analista do Sebrae Goiás, Francisco Lima Junior, sobre inovação e como trabalhar metodologias de desenvolvimento de projetos. Depois, lideres de cada grupo serão reunidos para a explicação do desafio. Eles repassarão o que foi dito para os demais colegas, para que, juntos, promovam oficinas de modelagem de negócio e desenvolvam as soluções. Ao final, uma banca avaliará quais grupos vão apresentar seus projetos aos especialistas.

O grupo vencedor do desafio receberá o prêmio de R$ 2 mil, oferecido pelo Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás (Sindfargo). Além disso, o projeto será disponibilizado no site do Senai para que todas as prefeituras do Brasil tenham acesso. O prefeito Roberto Naves também vai avaliar a viabilidade de implantação em Anápolis. Não fique de fora! Essa pode ser a sua chance de fazer a diferença.

Serviço:

Inscrições:até 26 de agosto (segunda-feira). Clique aqui!

Local:Centro de Convenções – BR 153, saída para Goiânia, em frente à entrada para o Daia.

Data do evento:30 de agosto (sexta-feira)

Programação:

8h às 9h: abertura oficial

9h às 10h30: palestra de Inovação

10h30 às 11h: apresentação de projetos

11h às 12h: apresentação das soluções do desafio