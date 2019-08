Para superar o momento de crise econômica e consequente queda da geração de empregos em Goiás, é preciso manter as políticas de incentivos fiscais e promover ações que gerem oportunidades para os empreendedores.

A opinião é do deputado estadual Amilton Filho (Solidariedade) ao comentar a informação de que Goiás teve, neste ano, uma das piores taxas de geração de empregos desde 2014. Goiás tem a segunda pior geração de emprego do país.

“Não adianta ficarmos sonhando que a crise vai passar sozinha. Precisamos de ações concretas para que haja um amplo desenvolvimento da indústria, do setor serviços, do comércio e também para que a toda a cadeia produtiva seja fortalecida”, destaca o parlamentar Amilton.

Ele sugere o reforço das políticas de incentivos fiscais como forma de contribuir para a manutenção e criação dos empregos. Ainda conforme detalhou, é preciso haver investimentos satisfatórios nos sistemas de abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e logística em todo o estado.

“Precisamos criar condições para que os empresários tenham vontade de investir em Goiás. Não podemos ficar à mercê dos problemas estruturais, que tanto assolam os empreendedores”, sugere o deputado estadual Amilton Filho.

Deputado da indústria goiana

O deputado Amilton Filho tem sido parceiro da indústria anapolina e goiana, lutando pela instalação de um novo distrito agroindustial em Anápolis (DAIA II). O parlamentar também atua para que seja implementado na cidade o parque tecnológico, com consequente desenvolvimento da indústria da defesa local.

Recentemente, acompanhado de autoridades, ele visitou o Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), onde dialogou com autoridades e diretores daquela unidade, buscando colher ideias e planejar estratégias para o parque, que será instalado em Anápolis.

Ainda no município de Anápolis, Amilton mantém reuniões constantes com diretores e trabalhadores das principais indústrias do município. Além do contato constante com representantes da classe trabalhadora e sindical, o parlamentar esteve recentemente na sede da CAOA, montadora da Hyundai na cidade, acompanhado do governador Ronaldo Caiado (DEM) e do prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB).

No dia 6 de agosto, Amilton Filho participou do evento em celebração pelos 56 anos do SESI Jundiaí – Centro de Atividades Gilson Alves de Souza. E por meio da sua atuação, um Espaço 4.0 será instalado no município de Anápolis, voltado para o desenvolvimento da juventude. Este espaço faz parte das ações do governo federal para os jovens, que pretende construir várias unidades em todo o país.

Fonte: Assessoria de Comunicação do dep. Amilton Filho

Foto: Divulgação

