Primeira edição do evento deve reunir mais de 200 profissionais nos dias 19 e 20 de agosto

Anápolis recebe um dos maiores eventos de logística do Estado nos dias 19 e 20 de agosto. Mais de 200 profissionais e acadêmicos vão se reunir no Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego), localizado no Daia, para o 1º Café com Logística, organizado pela Associação dos Gestores e Profissionais de Logística de Anápolis (Ageplan-GO). Na ocasião, vão acontecer palestras e mesas redondas voltadas ao tema “Coaching e excelência em qualidade para gestão de processos na logística 4.0”. Além disso, haverá sorteio de brindes para os participantes.

Inovação e soluções estratégicas que envolvem os setores público e privado, bem como o despertar de novos talentos são os assuntos que vão pautar o evento. E para fomentar os debates, participarão profissionais que são referências na região, entre eles: Aílton Cardoso, gestor de logística da Novo Mundo de Goiânia; Márcio Lúcio, coaching integral sistêmico pela Febracis; Murilo Alvarenga, coordenador de Produção da Hypera Pharma; e ainda Roberto Junior, gestor Logístico da Agroquima.

Mesmo gratuito, o 1º Café com Logística contará com uma ação social desenvolvida em prol de entidades filantrópicas. “Pedimos a ajuda dos participantes para a doação de um quilo de alimento não perecível, que deve ser entregue no local do evento”, acrescenta o presidente da Ageplan, Aroldo dos Santos. Clique aqui e saiba mais!

Parcerias

A Ageplan realiza este evento por meio de uma parceria com a Prefeitura de Anápolis, via Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT); Itego Governador Onofre Quinan; deputado estadual Amilton Filho; Webnegócios e Express Pneus.

– 19 de agosto (segunda-feira)

8h:abertura/ formação da mesa de autoridades

9h:palestra “Logística 4.0” – Aílton Cardoso, gestor de logística da Novo Mundo de Goiânia

19h:abertura oficial/ formação da mesa de autoridades

20h:palestra “Coaching na Logística” – Márcio Lúcio, coaching integral sistêmico pela Febracis

Sorteio de Brindes

– 20 de agosto (terça-feira)

19h:abertura

19h30:palestra “Logística, Excelência em Qualidade para Gestão de Processos nas Indústrias Farmacêuticas” – Murilo Alvarenga, coordenador de Produção na Hypera Pharma

20h30:palestra “Logística 4.0 e Transporte no Cenário Contemporâneo Brasileiro” – Aílton Cardoso, gestor de logística da Novo Mundo de Goiânia

21h15:Debate TV Log/ mesa redonda com o tema: “Coaching na Logística, Excelência em Qualidade para Gestão de Processos e Logística 4.0”

Mediador: Aroldo Ferreira dos Santos – especialista em Logística e presidente da Ageplan – GO;

Debates:

Roberto Junior– gestor Logístico na Agroquima e autoridades do setor;

Murilo Alvarenga– coordenador de Produção na Hypera Pharma;

Márcio Lúcio– coaching integral sistêmico pela Febracis;

Aílton Cardoso– gestor de logística da Novo Mundo de Goiânia.