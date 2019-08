Fonte: Câmara Municipal de Anápolis

por Julio de Paula

Homero Ferreira da Cunha a 15 personalidades da Vila Jaiara

A Vila Jaiara completará, neste mês de agosto, 71 anos de fundação. Para marcar as comemorações, a Câmara Municipal de Anápolis outorgará a Comenda Vereador Homero Ferreira da Cunha, em Sessão Solene, marcada para o dia 21, no Salão Nobre do Sesi.

A iniciativa da solenidade ficará a cargo do vereador Américo Ferreira (PSDB), com o apoio incondicional do Poder Legislativo. Ao todo, 15 personalidades, que colaboram com o desenvolvimento e o progresso do bairro e região, serão homenageadas.

As 15 pessoas serão escolhidas por uma comissão formada por vereadores, integrantes das igrejas católica e evangélica, mais membros da Associação de Moradores, de acordo com o vereador. Homero Ferreira da Cunha foi o primeiro vereador a representar a Vila Jaiara.

Natural de Araguari (MG), Homero Ferreira da Cunha trabalhava como comerciante. Mesmo jovem, se mudou para Anápolis, morando em um imóvel localizado no cruzamento das ruas Rui Barbosa e 14 de Julho.

Dono de um comércio de secos e molhados, ele constitui família ao se casar com dona Maria Amélia da Cunha, com quem teve quatro filhos. Seu prestígio e popularidade deram a ele duas vitórias nas urnas, se elegendo vereador na década de 50. Ele morreu em 1992, com 77 anos.

Agenda

Outras programações estão agendadas para as comemorações de 71 anos da Vila Jaiara. Ainda no dia 21, mas para o período matutino, será servido um café da manhã, no 28º Batalhão da Polícia Militar.

No dia 24 (sábado), às 8 horas, está programado um desfile cívico, no Parque da Jaiara, onde será servido um bolo de aniversário. Às 9h30, haverá a abertura do Programa “Prefeitura em Ação”, em parceria com a Record TV Goiás. Às 12 horas, um almoço será servido à população. O vereador informou que 10.000 refeições serão preparadas.

No dia 25, às 8 horas, acontecerá a Mini Maratona, com saída prevista para o Parque da Jaiara. Às 10 horas, será a final do torneio de futebol de campo, no Bandeiras. Os jogos começarão no dia 17.