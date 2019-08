Fonte: Governo de Goiás

Resultados expressivos na Segurança Pública foram um dos assuntos priorizados na reunião do governador com o ministro

Por intermédio do governador Ronaldo Caiado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, enviou mensagem parabenizando as forças policias de Goiás, em reconhecimento ao trabalho que tem levado a quedas expressivas dos índices de criminalidade no Estado. Os bons resultados na área foram um dos assuntos priorizados na conversa entre o governador e o ministro nesta sexta-feira, dia 16, em reunião em Brasília.

“Goiás hoje passou a ser referência nacional pela ação integrada das polícias e está aí o resultado. Moro disse que ele mesmo fez questão de encaminhar uma mensagem de apoio”, comentou o governador, lembrando que não foi necessário para isso aumentar um policial e ou viatura sequer. “É resultado da autoestima dos policiais, que veem que o governo agora os trata com respeito e não interfere no processo de combate à criminalidade.”

Caiado afirmou ainda que está entrando na fase final de formalização o acordo entre Governo Federal, Governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia como parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, apresentado por Moro. “Em um primeiro momento, teremos o apoio da Guarda Nacional, já que Goiás hoje já se transformou em uma referência na segurança pública. A seguir, superada a ação policial, haverá o suporte dos Ministérios da Saúde, da Educação e da Cidadania, em uma ação social nos bairros com a maior incidência de crimes”, detalhou.

Goiânia será uma das cinco cidades brasileiras escolhidas para implantação deste programa, com assinatura do presidente da República prevista para este mês, no Palácio do Planalto.

Segundo Caiado, o fato de ser a única capital contemplada nesta fase inicial é uma maneira de reconhecer as ações da polícia de Goiás. “Estarei na parte da tarde com o presidente da República e amanhã também, para que a gente priorize, o mais rápido possível, a assinatura desse protocolo de acordo entre Goiás, Governo Federal e a Prefeitura de Goiânia.”