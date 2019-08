A prova acontece no dia 25 de agosto, às 8h, na Vila Jaiara, em comemoração aos 71 anos do bairro

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Carlos Pasti – Sec. de Esporte

Atenção, atletas! As inscrições para a 4ª etapa do 10º Circuito Anapolino de Corrida de Rua podem ser feitas até domingo, 18. Mais de 4 mil competidores já confirmaram presença no evento que acontece no próximo dia 25, às 8h, na Vila Jaiara, com o percurso de 5 km. Clique aqui e faça sua inscrição – limite de 5 mil vagas!

O secretário Municipal de Esportes, Karim Abrahão, espera mais um grande evento do atletismo. ‘‘Realizar um circuito no mês de aniversário da Vila Jaiara, que completa 71 anos de existência, é gratificante. Nossa equipe está empenhada em fazer uma competição inesquecível’’, disse.

Junto ao Social, a Preservação do Meio Ambiente é destaque na 4ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua. A diretora de Esportes, Simone Pereira, enalteceu o papel do cidadão. ‘‘Estamos vendo nos noticiários um alto índice de queimadas, além da poluição, caça e a pesca predatória. Precisamos alertar a sociedade sobre o seu papel de zelar do planeta’’, completa.

Social

Nos últimos dois anos, o prefeito Roberto Naves tomou a iniciativa de agregar um benefício à competição. Cada prova transforma os competidores em agentes de promoção social. Isso porque, para participar, cada pessoa deve doar 1 kg de alimento não perecível no dia da entrega do material de prova – chip e número de peito – e dos kits – squeeze, boné, camiseta e sacochila personalizados (para os 500 primeiros inscritos). O que é arrecadado é entregue a entidades sem fins lucrativos e a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Saiba mais

O Circuito Anapolino de Corrida de Rua, criado pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, é chancelado pela Federação Goiana de Atletismo e representa um incentivo à prática da atividade física e à divulgação do atletismo na cidade. O circuito é organizado em oito etapas realizadas ao longo do ano, com percurso de cinco quilômetros, sempre em bairros diferentes. As premiações são feitas em medalhas, troféus e dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro colocados, masculino e feminino geral, e também por faixa etária – doze no total -, e para os primeiros, segundo e terceiros lugares, masculino e feminino.

Entrega do material de prova

Obs.: é preciso levar 1 kg de alimento não perecível – exceto farináceos, sal e açúcar

Quinta-feira, 22 de agosto

Somente para equipes

Horário: 9h às 17h

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria

Sexta-feira, 23 de agosto

Para equipe e avulsos

Horário: 9h às 17h

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria

Sábado, 24 de agosto

Somente para avulsos

Horário: 9h às 17h

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria

Instalação de tendas equipes/assessorias

Sábado, 24 de agosto, das 14h às 17h

Serviço:

4ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Data: 25 de agosto

Horário: largada às 8h

Local: Vila Jaiara

Mais informações: (62) 3902-1131