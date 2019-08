Imunização será intensificada porque a campanha tradicional de setembro foi adiada para o mês de novembro

Mesmo com a informação oficial do Ministério da Saúde de que as vacinas contra raiva animal estarão disponíveis somente em novembro deste ano, adiando a campanha que geralmente acontece em setembro, a Prefeitura de Anápolis, por meio do Centro de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal, garante a proteção de mais de 13 mil cães e gatos em sete bairros, quatro distritos e dois povoados da cidade.

A vacinação será no sábado, 17 de agosto, das 8h às 17h, nos locais relacionados abaixo. “O objetivo é intensificar a vacinação nas áreas mais descobertas no município, ou seja, na zona rural e periurbana”, informa o coordenador municipal de Vigilância, Júlio César Spíndola. Ele explica que estes locais são regiões que possuem matas e, consequentemente, morcegos que são em muitas ocasiões o portador do vírus da raiva.

Júlio César ressalta que são doses limitadas, mas imunizando os animais nestes locais o ciclo de transmissão da doença é minimizado. “Felizmente o último caso de raiva animal transmitido por cães em Anápolis foi em 1999. No entanto, são ações como essa que evita o retorno da doença ao município”, conta.

Raiva

A raiva é uma doença viral, que pode ser transmitida entre mamíferos por meio da mordida. A doença afeta o sistema nervoso e causa danos à coordenação motora. Quando infectados, a letalidade em humanos é próxima a 100%.

O coordenador municipal de Vigilância explica que, apesar de incomum, a raiva animal é uma doença perigosa e os cuidados com cães e gatos não pode ser negligenciados. “A raiva é um doença incurável e contagiosa. A vacina é a única forma de controle da doença”, diz Júlio César Spíndola.

Intensificação de vacina contra a raiva animal

Data: 17 de agosto

Horário: 8h às 17h

Locais de vacinação

Posto de Saúde de Interlândia

Posto de Saúde de Souzânia

Miranápolis – Posto de Saúde São Miguel Arcanjo

Unidade de Saúde da Família de Joanápolis

Unidade de Saúde da família de Bramapolis

Posto de Saúde de Goialândia

Posto de Saúde da Vila São Vicente

Chácara Retiro das Caldas

Fazenda São João das Antas – posto de saúde

Unidade de Saúde Jardim Guanabara

Aldeia dos Sonhos – Igreja Assembleia de Deus Madureira

Jardim Promissão – Igreja Santa Terezinha

Bairro da Lapa – Escola Municipal Raimundo de Oliveira

