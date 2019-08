Os ingressos do Torcida Premiada estão disponíveis nas unidades Rápido Jundiaí, Anashopping, Jaiara e também no 156 da Prefeitura

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O torcedor já pode procurar a partir da manhã deste sábado, 17, as unidades do Rápido – Jundiaí, Anashopping e Jaiara, além do 156 (disque prefeitura no Centro Administrativo Municipal), para trocar seu ingresso para a Copa Anapolina de Voleibol. O confronto será entre Anápolis Vôlei e Vôlei Taubaté, que acontecerá nos dias 20 e 22 de agosto, às 20h, no Ginásio Internacional Newton de Faria.

A Prefeitura disponibilizou dois mil bilhetes do Torcida Premiada. Para ter direito ao ingresso, o contribuinte deve estar munido do comprovante de que está em dia com os tributos municipais (IPTU, ITU e ISS). Lembrando que pelo regulamento, há limite de quantidade para troca. São dois ingressos para cada inscrição imobiliária ou por tomador, limitado a quatro ingressos por cadastro de contribuinte. A lei estabelece ainda que os ingressos trocados por meio do programa Torcida Premiada não podem ser vendidos a terceiros.

Pontos de troca

OBS.: Todos os pontos vão funcionar até 12h neste sábado.

Prefeitura de Anápolis

156 (Disque Prefeitura)

Avenida Brasil Sul, nº 200, Centro.

Horários: Sábado (17 agosto) das 8h às 12h

Segunda e terça (19 e 20 de agosto) das 7h às 19h

Unidades do Rápido

Jundiaí

Av. Minas Gerais, 112 – Jundiaí

Horários: Sábado (17 agosto) das 8h às 12h

Segunda e terça (19 e 20 de agosto) das 7h às 19h

Jaiara Shopping

Av. Fernando Costa, 49 – Vila Jaiara St. Norte

Horários: Sábado (17 agosto) das 8h às 12h

Segunda e terça (19 e 20 de agosto) das 7h às 19h

Anashopping

Av. Universitária, 2221 – Vila Santana

Horários: Sábado (17 agosto) das 8h às 12h

Segunda e terça (19 e 20 de agosto) das 8h às 20h