Projeto revela talentos como o menino Dudu, de 10 anos, que passa por avaliação no Internacional (RS), um dos principais times do Brasil

Fonte: Prefeitura de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis não para de investir no esporte. O projeto Centro de Excelência (CE), lançado pela Secretaria Municipal de Esportes, realmente veio para ficar. E os frutos já começam a aparecer. É o caso do garoto Carlos Eduardo Bonfim Melo, conhecido como Dudu, de 10 anos de idade. Com sonho de ser jogador de futebol profissional, teve oportunidade de ser avaliado no Internacional, de Porto Alegre (RS).

Dudu falou sobre a experiência fora do Estado e destacou o apoio dos pais como motivação para seguir seu sonho. ‘‘Foi incrível. Qualquer menino da minha idade, e que gosta de jogar bola, ficaria feliz de passar pelo que passei. Quero agradecer ao meu pai e à minha mãe, que já jogaram futebol, e que me apoiam nas minhas escolhas, e a Prefeitura pela oportunidade’’, disse.

Trajetória

O professor de futebol Léo Goiano é quem trabalha e monitora o garoto Dudu. ‘‘São quase seis anos de acompanhamento. É gratificante ver uma criança criada pelo Esporte Em Ação, ele que é do núcleo do Jardim América, chegar mais perto de seu sonho. Esse é o objetivo, fazer essa ponte’’, ressalta. O professor lembrou ainda que o garoto Dudu foi aprovado na primeira avaliação no Internacional de Porto Alegre. O retorno para a segunda etapa de testes está agendado para o mês de dezembro.

Excelência

Nos últimos anos os núcleos de futebol idealizaram a iniciação esportiva com o desenvolvimento das aulas e com participação em eventos internos (Copinha da Prefeitura) entre os núcleos. O Esporte em Ação vai além, criando o projeto “Centro de Excelência” para estimular a competitividade e o desenvolvimento do esporte de rendimento na base do futebol na cidade, propiciando a formação de novos atletas.

Os melhores atletas dos 12 núcleos esportivos são selecionados para o programa nas categorias sub-11, 13, 15 e 17. Dentro desta perspectiva, o projeto objetiva oportunizar aos jovens a possibilidade de inserção no esporte de rendimento, por meio da indicação e direcionamento para os clubes que representarão a cidade nos eventos e, por esta captação direcionada, potencializar o desenvolvimento e popularização do trabalho do futebol de base em Anápolis.

Locais de treinos do CE

Campos da Jaiara e Barro Preto

Serviço

Centro de Excelência e núcleos esportivos

Informações: (62) 3902-1197