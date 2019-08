Objetivo é criar protocolo para identificação e tratamento de infecções. Exemplo de funcionamento da unidade foi decisiva para a escolha

Fonte: Prefeitura de Anápolis

A Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alair Mafra de Andrade (UPA Sul) foi uma das 43 unidades selecionadas em todo o País para participar do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi/Sepse) desenvolvido por meio de parceria entre Ministério da Saúde e Hospital Sírio-Libanês (SP), que consiste na implantação de um protocolo para identificação e tratamento de infecções.

“O objetivo desse programa é implementar melhorias de processos que permitam aos profissionais de saúde identificar quando o paciente já chega à UPA com sepse e agilizar o seu tratamento”, explica José Mauro Vieira Junior, diretor do Instituto de Qualidade e Segurança do Sírio-Libanês e responsável pelo projeto.

A seleção das UPAs foi feita pelo Ministério da Saúde, que também se responsabilizou pelos critérios para a escolha, como exemplo de funcionamento e modelo de gestão. O projeto tem sido executado por meio de reuniões virtuais para discussão dos assuntos. Três profissionais da UPA Sul já respondem por todo o projeto: Isabel Ester Nunes (coordenadora de enfermagem), Carla Simone Carvalho e Priscila de Jesus, ambas enfermeiras assistenciais.

Após três reuniões virtuais, elas embarcam para São Paulo onde participarão, nos dias 20 e 21 de setembro, do primeiro de três encontros presenciais com todas as despesas custeadas pelo projeto, que busca soluções para o controle da sepse.

Entre as medidas que serão implantadas nas UPAs, para a capacitação no reconhecimento e tratamento precoces da sepse, estão o rastreamento da condição de casos suspeitos, a implementação de protocolo para administração precoce de antibióticos e o treinamento de equipe de alta performance capacitada para abordagem da sepse, por exemplo.

O treinamento inclui as medidas desejáveis (coleta de culturas, exames laboratoriais, administração de antibióticos, reconhecimento das falências orgânicas e seu tratamento) que, sabidamente, quando empregadas adequadamente, contribuem para evitar a mortalidade.

Para o diretor de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, Eduardo Sardinha, a participação da UPA Sul neste projeto traz vários benefícios, além da prevenção e controle das infecções, como diminuição de complicação das doenças, a evolução do tratamento, a proteção do paciente, a padronização nas condutas e cuidados dos profissionais, humanização e melhoria no atendimento. “Também vai auxiliar no desenvolvimento de maiores habilidades na equipe e promover uma melhor interação no trabalho”, enumera.