Fonte: Câmara Municipal de Anápolis, por Marcos Vieira

Foto: Ismael Vieira

Uma sessão solene realizada pela Câmara Municipal, na noite de quarta-feira (21.ago), marcou a entrega da Comenda Vereador Homero Ferreira da Cunha em homenagem ao Dia da Vila Jaiara, que completa 71 anos de criação.

Realizada no salão nobre do Sesi da Vila Jaiara, a solenidade foi conduzida pelo presidente Leandro Ribeiro (PTB), com as presenças dos vereadores Américo (PSDB), Wederson Lopes (PSC), Fernando Paiva (PODE), Pastor Elias Ferreira (PSDB), Jean Carlos (PTB), Lélio Alvarenga (PSC) e Teles Júnior (PMN).

O Dia Municipal da Vila Jaiara foi instituído pela lei nº 3.307, de 30 de julho de 2008, e é celebrado em 21 de agosto, data da fundação da localidade pelo pioneiro Luiz Caiado de Godoy.

A Comenda Homero Ferreira da Cunha foi criada por uma resolução de 2009, e homenageia pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços à Vila Jaiara. Ambas as iniciativas são do ex-vereador Sírio Miguel.

Em sua saudação, o presidente Leandro lembrou da importância econômica e social da Vila Jaiara. “Tamanho é esse significado que houve no passado até uma discussão sobre uma possível emancipação dessa região”.

Leandro saudou os homenageados e citou o jornalista Wanderley Ferreira da Cunha, filho do pioneiro que dá nome à comenda criada especialmente para o Dia da Vila Jaiara. “É uma honra conhecer um dos filhos de alguém que ajudou a construir essa região”, completou.

Morador da Jaiara e propositor da sessão solene, o vereador Américo disse que a região tem muitos motivos para comemorar esses 71 anos de fundação. Ele citou a construção do sistema de drenagem da Avenida Fernando Costa, a conclusão do parque ambiental e a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED.

Segundo Américo, a Câmara Municipal está atenta às demandas da população e trabalha para que todas elas sejam atendidas. Ele citou também a organização do trânsito local, com nova sinalização, que contribui para a fluidez desejada pelo comércio local e dá mais segurança a motoristas e pedestres.

Escolhido para falar em nome dos vereadores, Jean Carlos (PTB) destacou os moradores como os responsáveis para que a Jaiara crescesse e se desenvolvesse no que é hoje. “Não é só a densidade populacional, mas um polo econômico. Aqui tem pessoas de bem que dedicaram suas vidas para ver essa região crescer”, frisou.

Representante do prefeito Roberto Naves (PTB), o secretário de Defesa do Consumidor, Valeriano Abreu, disse que se sentia honrado em falar em nome de um mandatário que tem responsabilidade com a Jaiara, haja vista as obras retomadas e concluídas na região.

Valeriano também destacou a importância dos moradores para o crescimento da Jaiara. “Tudo aconteceu devido a um povo batalhador”, completou o secretário, lembrando que sua trajetória também passa pela Jaiara, já que ele estudou no Sesi.

Um dos homenageados com a Comenda Homero Ferreira da Cunha, o diretor administrativo da Faculdade Metropolitana de Anápolis (Fama), Eliseu Vieira Machado Júnior, falou sobre a presença da instituição de ensino na Vila Jaiara, buscando uma integração com os moradores através de ações sociais e outros trabalhos de campo. “Queremos continuar contribuindo”, completou.

O jornalista Oloares Ferreira, também homenageado com a comenda, agradeceu o apoio ao seu trabalho na TV Record e destacou os vereadores que escolheram os agraciados da noite. “A gente vê que são moradores que fizeram a história da grande Vila Jaiara”, ressaltou. Segundo ele, a partir daquele momento a região passava a fazer parte do seu coração.

O vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) prestigiou a sessão solene. Também esteve presente o presidente da Associação de Moradores da Vila Jaiara e Anexo Itamaraty, Vantuir Cândido, além de lideranças religiosas e militares.

Os homenageados com a Comenda Homero Ferreira da Cunha:

Adilson Geraldo de Oliveira Júnior

Anásio Augusto Dornelos

Cláudio Peixoto Rodrigues

Eliseu Vieira Machado Júnior

Gabriel Nunes Freitas

Hugo Alexandre Inácio dos Santos Lisboa

José Ferreira Filho

Lacy Martins da Silva

Maria Caixeta de Sousa

Maria José dos Reis

Oloares Ferreira Pires

Salomão Silva Beda

Sinézio Venâncio dos Santos

Sulma de Oliveira Neta Pitaluga

Valdivino Alves Teixeira

Wanderley Ferreira da Cunha