Já foram mais de 70 sorteados pela Nota Anapolina, da Prefeitura de Anápolis. Cadastre-se e concorra, serão realizados mais dois sorteios este ano

Foto: Renato Lopes – Dircom

Enquanto na Mega Sena a chance de ganhar é de uma em 50 milhões, a possibilidade de ser sorteado na Nota Anapolina é bem maior, uma em 200. Os prêmios chegam a R$ 50 mil e já foram distribuídos R$ 126,5 mil para 73 sortudos que se cadastraram no site.

Basta acessar uma única vez o portal, com link também disponível no site da Prefeitura de Anápolis, e solicitar notas fiscais de serviços prestados no município, como academias, escolas e universidades, oficinas mecânicas, clínicas e hospitais, cinemas, salões de beleza, hotéis, cartórios, lavanderias, entre outros. O documento fiscal é lançado automaticamente no sistema, sem necessidade de registrá-lo manualmente.

No último sorteio, realizado em julho, o maior prêmio — de R$ 5 mil — foi recebido por Júlio Ramos, que acabou de ser pai. “Todo dinheiro extra é bem-vindo, mas nesse caso foi providencial”, comentou o contemplado, que solicitou a nota fiscal na academia que frequenta e foi com ela que faturou o montante.

Já outro ganhador, Douglas Marcelo da Silva, da segunda edição do sorteio da Nota Anapolina, ocorrido em março, levou para casa R$ 4 mil. A surpresa não poderia ter vindo em melhor hora, pois o estudante do sexto período de Direito já tinha desistido de continuar os estudos, devido a dificuldades financeiras acarretadas por um período de desemprego, agora a continuidade do projeto estava garantida.

Cronograma

O quarto sorteio da Nota Anapolina já está marcado. Será dia 28 de setembro próximo, quando 24 sortudos receberão 15 cheques de R$ 500, cinco de R$ 1 mil, um de R$ 2 mil, depois R$ 3 mil, R$ 4 mil e R$ 5 mil.

Também será realizada a edição especial da Nota Anapolina, em dezembro, que dispõe de um prêmio de R$ 50 mil, além dos outros R$ 26,5 mil, totalizando R$ 76,5 mil para 25 sorteados.

Para cada nota fiscal de serviço eletrônica emitida no município de Anápolis, será gerado um cupom eletrônico que halibitará os cadastrados a concorrem. Cada cupom tem validade somente dentro do ano de sua geração e será extinto com a realização do sorteio especial de fim de ano.

Educação e saúde

A Nota Anapolina é uma campanha de estímulo à cidadania, o objetivo é conscientizar a população sobre o papel dos impostos para o desenvolvimento da cidade. “Manter-se em dia com os débitos municipais é contribuir diretamente para a manutenção de Anápolis, proporcionando cuidados para mais de 36 mil crianças que frequentam as escolas municipais e mais de 50 unidades de saúde aqui instaladas”, pontua o prefeito Roberto Naves.

Regulamentada pelo Decreto 42861/2018, a Nota Anapolina faz parte do Programa Contribuinte Legal, criado em 2017 por meio da Lei Complementar 369/2017. O Programa tem como foco a valorização do “bom pagador” — aquele cidadão que quita seus tributos em dia, à vista ou parcelado, colaborando para o bom funcionamento dos serviços públicos – e a promoção da educação fiscal, por meio de um conjunto de ações desenvolvidas nas escolas para promover a consciência cidadã, ensinando sobre como são financiados os serviços públicos.