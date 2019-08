Apresentação será neste sábado, dia 24

A Quasar Cia. de Dança volta ao palco com sua nova criação, “Estou sem Silêncio”, coreografia assinada por Henrique Rodovalho e produção de Vera Bicalho e Giselle Carvalho. A montagem chega com formato e proposta inéditos, diferente de todos os trabalhos já apresentados pela Cia. O espetáculo será encenado neste sábado, 24 de agosto, às 20 horas, no Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Cultura (Secult Goiás).

Composto por um elenco totalmente feminino e com apenas quatro bailarinas, a coreografia irá adentrar no universo feminino, com todas diante de questões muito íntimas. O corpo, sua imagem e, sobretudo, seus desejos vão nortear os movimentos desta obra de sensível e delicado tema, onde querem se expressar, onde “Estou sem silêncio”.

O cenário começa a partir de uma coreografia em que quatro mulheres se alinharam em cena, no ano de 2009, sob luz difusa e esverdeada de um dos refletores do espetáculo “Céu na Boca” e ao som de Ray Conniff se transformaram em estereótipos do que seriam comportamentos femininos. A partir daí cria-se um parêntese e tudo começa.

A ideia é abrir uma fresta no espaço, descerrando uma janela que permite espiar um pouco mais naquele instante, desta vez ampliando as diversas camadas que compõem uma cena aparentemente cômica.

Esta será a primeira vez que a companhia entrará neste sensível e delicado tema, se desafiando em uma nova produção com a mesma qualidade e características que a tornaram reconhecidas no Brasil e no exterior.

Serviço:

Espetáculo: Estou sem Silêncio – Quasar Cia. de Dança

Data: Sábado, 24/08

Horário: 20 horas

Local: Teatro Goiânia

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Classificação indicativa: 10 anos

Mais informações: (62) 3201-4684

