Durante entrevista na última quinta-feira, 22, aos radialistas Jairo Mendes e Lucivan Machado, na Rádio Manchester News 105.7 FM de Anápolis, o deputado estadual Amilton Filho (Solidariedade) informou que em breve serão iniciadas as obras de conclusão do anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis e também anunciou a recuperação das vias laterais do distrito.

As informações foram obtidas pelo deputado Amilton Filho junto ao secretário estadual de Governo, Ernesto Roller e o presidente da Codego, Pedro Sales. “Essa obra do anel viário é uma obra muito importante para Anápolis”, destacou o parlamentar Amilton, que luta por esse benefício desde sua atuação como vereador por Anápolis. Esse empreendimento, que passa por um processo de judicialização, vai ser destravado em breve, conforme observou o parlamentar.

O anel viário servirá como uma rota alternativa de acesso ao Distrito Agroindustrial e facilitará o trânsito na região próxima ao DAIA. De acordo com Amilton Filho, a obra entrou na lista de prioridades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) após um “acerto político com o Governo de Goiás”.

“O Governador Ronaldo Caiado determinou que esta seja a prioridade número um da CODEGO”, ressaltou ainda. O parlamentar explicou que parte dos atrasos se deve à apuração de suspeitas de corrupção na obra, que já estão sendo investigadas pelas autoridades.

Uma nova empresa será contratada em breve para que o Anel Viário seja concluído e entregue à população. A expectativa é que em até 60 dias todo o processo esteja destravado. Novos projetistas foram contratados para que sejam feitas as adequações necessárias ao projeto – falta pouco mais de um quilômetro de pista, sinalização e obras de canalização de esgoto para terminar o empreendimento.

Amilton Filho pontuou que, após o pagamento de um dívida que a Saneago possui com a CODEGO, os recursos provenientes da quitação do débito serão utilizados para a obra do Anel Viário.

Vias laterais

O deputado estadual Amilton Filho ainda anunciou que os recursos para que a CODEGO faça a recuperação das vias laterais da pista do Distrito Agroindustrial de Anápolis já estão disponíveis. Em algumas localidades será feito o serviço de tapa-buracos, mas a expectativa é que em determinadas áreas todo o asfalto seja trocado.

Uma licitação será feita para a escolha da empresa responsável pelas obras. Já existe autorização por parte do Governo do Estado para que o empreendimento seja levado adiante. Em até 90 dias, o serviço deverá ser iniciado.

Fonte: Assessoria de Comunicação do dep. Amilton Filho

