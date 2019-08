25 foram descartados

Fonte: Governo do Estado de Goiás

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES) atualizou nesta quarta-feira, dia 28, o Boletim Epidemiológico de Sarampo no Estado. Ao todo já foram notificados 44 casos suspeitos da doença. Destes, 25 foram descartados e 16 seguem em investigação. Três casos foram confirmados, sendo um em Alto Paraíso e dois em Goiânia. Desde o ano passado, quando o vírus do sarampo voltou a circular no País, a SES executa um Plano de Contingência da doença no território goiano.

Em 2019 as ações foram atualizadas e entre as atividades desenvolvidas estão o incentivo à vacinação – inclusive com atualização do cartão de vacinas de profissionais de saúde -, monitoramento e bloqueio vacinal dos contatos de casos suspeitos em tempo oportuno de até 72 horas, qualificação para atualizar os profissionais que atuam na rede de saúde sobre a doença, empenho do laboratório de referência (Lacen-GO) para liberar os resultados dos exames, entre outras.

Vacina

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) iniciou na última semana a vacinação de crianças na faixa etária de 6 meses a menores de um ano (11 meses e 29 dias) devido ao risco aumentado de complicações, hospitalizações e mortalidade neste grupo. “Ressalva-se que essa dose ‘zero’ não será considerada para rotina, necessitando que os pais e ou responsáveis levem novamente as crianças para receberem a dose da vacina Tríplice Viral, aos 12 meses, e Tetra Viral, aos 15 meses”, explica a gerente de Imunização da SES, Clarice Carvalho.

Também estão disponíveis doses da vacina Tríplice Viral para a população de 1 a 49 anos, sendo recomendado para faixa etária de 1 a 29 anos duas doses da vacina contendo componente sarampo e de 30 a 49 anos uma dose. “Essa vacinação é seletiva, ou seja, feita a partir da avaliação da situação vacinal do paciente que procurar a sala de imunização, por isso a importância da população, ao procurar a unidade de saúde para vacinar-se, levar o cartão de vacina para avaliação do profissional de saúde”, destaca Clarice Carvalho.

Em Goiás, dados parciais até julho deste ano apontam que a cobertura vacinal de Tríplice Viral para crianças com 1 ano de idade é de 80,09%, enquanto para a população geral é de 44,27%. A de Tetra Viral para crianças é de 72,79%.

Capacitações

Neste ano a SES ofertou capacitações das ações de imunização realizadas nos municípios, para servidores das 18 regionais de saúde do Estado. Esses treinamentos foram presenciais e por meio do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde – Conecta SUS Zilda Arns Neumann. “Participaram todos os profissionais envolvidos com a imunização nas regionais”, conta a gerente de Imunização da SES.

Foto: Bio-Manguinhos/Fiocruz

Comunicação Setorial da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

Mais informações: (62) 3201-3784, 3201-3816 e 3201-3811