Sexta e última etapa do escalonamento

Fonte: Governo do Estado de Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, informa que, conforme compromisso firmado com os servidores públicos em fevereiro desse ano, finaliza nesta quarta-feira, dia 28, o pagamento do mês de dezembro de 2018 a todos os servidores. Nesta quarta-feira, foi feito depósito aos bancos no valor de R$ 100,7 milhões referentes ao pagamento da sexta e última etapa do escalonamento.

Os 6.087 servidores que receberam hoje correspondem a 3,5% do total da dívida herdada. Ao todo, foram cerca de 170 mil servidores que não receberam dezembro no governo anterior. Além de honrar com o pagamento todos os meses deste ano da folha normal, foi preciso inserir a dívida que foi deixada de dezembro.

Ressalta-se que só foi possível honrar com o compromisso assumido em fazer o escalonamento em seis etapas e pagar todas elas impreterivelmente, conforme acordado com o funcionalismo público, graças ao esforço de arrecadação e envolvimento de todos os órgãos no corte de despesas.

Secom – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+