O representante anapolino continua firme na competição; o próximo desafio será dia 19 de setembro

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Carlos Pasti

Que jogo emocionante, do início ao fim! O resultado do jogo foi inesperado, mas a presença da torcida foi intensa, do primeiro ao último ponto. Ao final, o Anápolis Vôlei conheceu sua primeira derrota no Campeonato Mineiro-2019, 3 sets a 0 para o América Vôlei-MG, parciais de 23/25, 21/25 e 22/25. O público que compareceu ao Ginásio Internacional de Anápolis ‘Newton de Faria’, na tarde deste sábado, 31, viu uma partida com certo equilíbrio e lances disputados.

A participação do Anápolis Vôlei no Campeonato Mineiro tem o apoio da Prefeitura de Anápolis, por meio do programa Torcida Premiada e da logística para treinos e jogos. O prefeito Roberto Naves, como sempre faz, acompanhou a partida, ao lado do patrono do time, Dante Amaral, e do secretário de Esportes, Karim Abrahão. Foi o segundo jogo do Lobo Guará na competição. Na quinta-feira, 29, venceu o Uberlândia (MG) por 3 a 0.

O jogo

Os sets foram rápidos, na casa dos 26 minutos de duração cada um. O primeiro foi o mais equilibrado e o que o Anápolis Vôlei jogou melhor. Leandrão colocou a bola no chão várias vezes. Vini encaixou os bloqueios e Robert também marcou seus pontos. Mas alguns erros de ataque desconcentraram os jogadores e o América, mais centrado no jogo, se aproveitou. No segundo set, destaque para os bloqueios de Vini e os ataques de Bruno Temponi, que explorou bem a defesa adversária.

Erros de ataque do time anapolino fizeram com que os mineiros abrissem 4 a 1. E aparecia a diferença pró América. O ataque do Anápolis Vôlei começou a parar no bloqueio adversário. Ao mesmo tempo Pedrão surgiu para o jogo e fez a diferença para os visitantes. No final do set, aconteceu um dos lances mais espetaculares do jogo: um rali com pelo menos três bloqueios do Anápolis Vôlei. Mas nada que evitasse a inferioridade no placar.

O set final foi o mais tranquilo para os mineiros. Mesmo com alguns erros de saque o América manteve o ritmo e foi levemente superior. Pelos anapolinos, Robert marcou pontos importantes, mas o adversário tinha Pedrão, que explorou bem o saque e virou lances decisivos. E nem precisou utilizar o craque Tiago Alves, medalha de prata olímpica em Londres/2012, que retorna de contusão.

O técnico Ricardo Picinin lamentou que a equipe tenha pecado em falhas no final do primeiro set, “ficamos à frente o tempo todo e no final eles nos passaram”. O treinador avalia que é necessário ter mais consistência, mas entende que os times mostraram equilíbrio. “O América soube ser mais agressivo. Não se pode errar no final do set. Hoje isso nos custou a derrota”, disse. O central Vini, um dos destaques do jogo, entende que o grupo tem muito a melhorar, “buscamos um padrão de jogo e é naturalmente difícil de encontrar”.

Segundo Vini, o time deu uma “remontada”, tem jogadores novos, e precisa aprender a lidar com situações de erro. “Isso é normal no jogo, temos que aproveitar quando surge a chance de virar o jogo. Entendemos as cobranças, sabemos das expectativas, ninguém está feliz com o resultado de hoje”, conclui. O patrono do time, Dante Amaral, disse que o grupo jogou apenas metade daquilo que pode render, que vai evoluir a cada partida e que enfrentou um adversário de qualidade que tem uma parceria com ninguém menos que o Cruzeiro.

Sequência

O Anápolis Vôlei retorna no dia 19 de setembro para o 4º circuito do Mineiro de Voleibol, primeiro jogo diante do América Vôlei, às 20h, no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros (MG), sede da etapa. Um dia depois, também às 20h, duela contra o Fiat/Minas no mesmo local.