Com informações da Aeroflap e Cavok

Vídeo da chegada do avião a Ala 2

A entrega do primeiro Embraer KC-390 para a FAB – Força Aérea Brasileira, deve ocorrer ainda nesta semana. A aeronave de matrícula PT-ZNX e com o número de série 004, pousou neste domingo (01.09) na Ala 2, antiga Base Aérea de Anápolis para os preparativos para entrega oficial à FAB, marcada para o dia 04 de setembro que deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

É um marco a chegada do KC-390, já que o avião é extremamente moderno em comparação ao C-130 Hércules, atual aeronave utilizada pela força aérea.

A Ala 2 foi definida como primeira base do KC-390 devido às áreas de treinamento da FAB na região centro-oeste, onde hoje se localiza o 1°. GTT (Grupo de transporte de tropas). Serão no total 28 unidades que serão distribuídas em várias bases.

O contrato para a aquisição do modelo foi assinado em 2014 cujo desenvolvimento conjunto estava acontecendo desde o início da década.

“O KC-390 é uma aeronave de transporte tático desenvolvida para estabelecer novos padrões na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo do ciclo de vida do mercado. Ë capaz de realizar diversas missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, reabastecimento em voo, busca e salvamento e combate a incêndios florestais, ao todo sua capacidade de carga é de até 26 toneladas, mas pode variar de acordo com a missão.”

