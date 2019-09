Divulgada a lista dos 500 primeiros inscritos para a 5ª etapa do Circuito Anapolino e que garantem os brindes

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Carlos Pasti

Até a final da manhã da quinta-feira, 29 de agosto, mais de 2 mil pessoas já haviam confirmado participação na 5ª etapa do 10º Circuito Anapolino de Corrida de Rua. A competição, de 5 km, acontece no dia 29 de setembro, às 8h, com largada nos bairros Calixtópolis/Vivian Parque. Lembrando que, conforme regulamento, os 500 primeiros inscritos recebem os kits. Confira a lista dos ganhadores!

Após quatro etapas em 2019, o secretário municipal de Esportes, Karim Abrahão, fez uma avaliação dos resultados. ‘‘É muito positivo. Temos contado com 5 mil inscritos, que é o limite, fora o pessoal da chamada pipoca (que participa sem se inscrever). Tivemos uma prova histórica na Ala 2, além da Minimaratona 31 de Julho, com a presença do queniano Stanley, campeão na Meia Maratona do Rio este ano. Também não podemos esquecer, claro, da etapa da Jaiara, que comemorou os 71 anos do bairro. Foi inesquecível’’, disse.

Para a diretora de Esportes, Simone Pereira, além do aspecto técnico da corrida, o Circuito Anapolino tem uma forte preocupação com a preservação da natureza e das nascentes. ‘‘É um tema que deve ser debatido. Preservar matas evita erosão e assoreamento. Não jogar lixo nas ruas é fundamental para evitar entupimentos que provocam enchentes’’, afirma.

O Circuito Anapolino de Corrida de Rua é realizado pela Prefeitura de Anápolis, via Secretaria de Esportes, e é chancelado pela Federação Goiana de Atletismo.

Social

Marca da gestão do prefeito Roberto Naves, os competidores são agentes de promoção social. Isso porque, para participar, cada pessoa deve doar 1 kg de alimento não perecível no dia da entrega do material de prova – chip e número de peito – e dos kits – squeeze, boné, camiseta e sacochila personalizados. O que é arrecadado é entregue a entidades sem fins lucrativos e a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Material de prova

Obs.: é preciso levar 1 kg de alimento não perecível – exceto farináceos, sal e açúcar

– Quinta-feira, 26 de setembro

Somente para equipes

Horário: 9h às 17h

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria

– Sexta-feira, 27 de setembro

Para equipe e avulsos

Horário: 9h às 17h

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria

– Sábado, 28 de setembro

Somente para avulsos

Horário: 9h às 17h

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria

-Instalação de tendas equipes/assessorias

Sábado, 28 de setembro, das 14h às 17h

Serviço:

5ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Data: 29 de setembro

Horário: largada às 8h

Local: Calixtópolis/Vivian Parque

Mais informações: (62) 3902-1131