Proposto pelo vereador Lisieux José Borges, o evento é reconhecimento à importância da entidade no atendimento à pessoa com deficiência intelectual e múltipla

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Anápolis completa 50 anos neste mês de setembro e uma das atividades para celebrar a data é uma sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Anápolis. A homenagem proposta pelo vereador Lisieux José Borges (PT) acontece no dia 5 de setembro, no auditório do Senac, a partir das 19h. “Este é um momento para reconhecer, mais uma vez, o compromisso de homens e mulheres que se dedicaram a construir uma história embasada no atendimento de excelência nas áreas da educação, saúde, formação, inclusão e defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla”, afirma o vereador. Apontada dois anos consecutivos – 2017 e 2018 – entre as 100 melhores Organizações Não Governamentais do Brasil, a Apae Anápolis, que iniciou sua caminhada com a Escola Maria Montessori, hoje é também referência na área da saúde, destaca Lisieux Borges. A entidade é a única de Goiás a realizar, desde 1994, o Teste do Pezinho e a tratar doenças diagnosticadas no Programa Nacional de Triagem Neonatal do Sistema Único de Saúde (SUS). “A Apae Anápolis é referência no Estado e não podemos deixar de lembrar também essa conquista”, acrescenta o propositor da sessão especial.

É referência, também, na assistência à pessoa com deficiência física, auditiva e intelectual pelos serviços prestados no Centro Especializado em Reabilitação (CER III) que, só em 2018, atendeu quase 20 mil pacientes. E não para por aí. A instituição é reconhecida por seu padrão de qualidade no diagnóstico e atendimento de doenças raras nos eixos da deficiência intelectual, erros inatos do metabolismo, doenças de origens genéticas e doenças infecciosas.

Facebook Twitter Google+