Projeto da Prefeitura de Anápolis, a Fábrica de Empreendedor inaugura nesta terça-feira a programação do mês

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Gestão de marketing, desenvolvimento de líderes, cultivo de pimenta e adestramento de cães são só alguns dos cursos gratuitos oferecidos pela Fábrica de Empreendedor, projeto da Prefeitura de Anápolis, via Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Em parceria com o Sindicato Rural, o Senar, Sebrae, UEG e Itego, é disponibilizada qualificação gratuita aos cidadãos anapolinos.

Em setembro, a programação se inicia hoje, 3. São mais de 20 oportunidades, entre cursos e palestras, distribuídos ao longo do mês, em diversos horários. Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (62) 3902-1057 ou buscar a sede da Fábrica, entre segunda e sexta-feira, das 7h às 19h, na Rua Visconde de Taunay, 380, Bairro Jundiaí.

Confira abaixo ou clique aqui:



Sobre a Fábrica

Trata-se de um ponto de apoio permanente para quem já é ou quer se tornar empreendedor. Para quem já é, o espaço é focado na potencialização de resultados, com ganhos de competitividade, colocando o público em contato com as realidades de mercado, alternativas operacionais e de gestão, otimização de tempo e recursos, além de oferecer aperfeiçoamento de processos internos de organização e controle. Para quem quer se tornar um empreendedor, a Fábrica oferece qualificação, orientação e suporte na hora da tomada de decisão.

Pontos de atendimento:

Sede da Fábrica de Empreendedor — das 7 às 19 horas –, no Feirão Coberto do Bairro Jundiaí (Rua Visconde de Taunay, nº 380. Telefone: 3902-1057. E-mail: semdeat@anapolis.go.gov.br)

Mercado Municipal — R. Gen. Joaquim Inácio – St. Central.

Mercado do Produtor — Av. Pres. José Sarney, 150 – St. Sul Jamil Miguel.

Sede da Acia — R. Manoel D’abadia, 335 – St. Central.

Serviços gratuitos:

➢ Orientação, abertura e baixa de MEI.

➢ Informações sobre vigilância sanitária e sobre alvará de funcionamento.

➢ Pesquisa de CNPJ, CEP e título de eleitor.

➢ Emissão de multas, boletos, declarações e códigos de acesso.

➢ Alteração de dados e parcelamento.

➢ Isenção de taxas de INSS.

➢ Orientação para acesso a serviços e créditos financeiros.

➢ Orientação para benefícios previdenciários (aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, aposentadoria por invalidez e pensão por morte).

➢ Atendimentos de feirantes permissionários.

Benefícios aos empreendedores de Anápolis:

➢ Atendimento completo ao empreendedor, auxiliando na formalização, regularização, capacitação e acompanhamento durante a organização do negócio.

➢ Capacitação de novos empreendedores que estão fora do mercado de trabalho e queiram empreender.

➢ Qualificação de empreendedores através da oferta de cursos com certificação, em parceria com a UEG – Universidade Estadual de Goiás, Sebrae, Itego, Senar e Sindicato Rural.

➢ Oferta de consultorias dirigidas através do programa de mentoria à distância da PROIN-UEG.

➢ Acompanhamento dos empreendedores por alunos de graduação em Administração, orientados por professores e executado via WhatsApp.