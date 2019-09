Evento acontece neste sábado, 7, a partir das 8h, na Avenida Goiás; expectativa é reunir cerca de 7 mil pessoas

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Os preparativos para o tradicional desfile de 7 de setembro seguem a todo vapor. Organizado pela Prefeitura de Anápolis, o evento, que marca um dos principais acontecimentos da história do Brasil – a ruptura político-econômica de Portugal –, deve reunir aproximadamente 7 mil pessoas neste sábado, 7, a partir das 8h, na Avenida Goiás.

A solenidade, marcada pelo desfile cívico-militar, encerra as comemorações da Semana da Pátria, sendo que a programação teve início na segunda-feira, 2, com o hasteamento dos pavilhões da República, Estado e Município, no Centro Administrativo de Anápolis.

Naquele dia, a segunda parada foi no Colégio Estadual João Gomes, em Joanápolis. Na terça-feira, 3, o evento aconteceu no Tiro de Guerra; na quarta-feira, 4, em Goialândia; na quinta-feira, 5, Interlândia e na sexta-feira, 6, em Souzânia.

Confira as instituições que vão participar do desfile:

BAAN – Ala 2

TG 11.001

Polícia Militar

Corpo de Bombeiros

Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás – Unidade César Toledo

Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás – Unidade Polivalente Gabriel Issa

Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás – Unidade Arlindo Costa

Apae

Banda Leny Lopes

Secretaria Municipal de Educação

Colégio Estadual Maria Aparecida Alves

Escoteiros

Colégio Estadual Dr. Genserico Gonzaga Jaime – Banda

Secretaria Municipal de Cultura / IntegrAção

Secretaria Municipal de Esportes / IntegrAção

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social / IntegrAção

Colégio Estadual José Ludovico de Almeida – Banda

Colégio Estadual Virgílio Santillo – Banda

Colégio Estadual Padre Trindade – Banda

Colégio Estadual Gomes Souza Ramos – Banda

Banda Comipe (banda formada por ex-alunos que participaram de fanfarras em Colégios Estaduais)