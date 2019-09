Evento acontece até o dia 8 de setembro, na Praça Dom Emanuel, com muita música, artesanato e comida de qualidade

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Variedade de sabores, produtos e muita música. Isso é só um pouco do que a 9ª edição do Festival Gastronômico e Cultural de Anápolis tem para oferecer entre os dias 4 e 8 de setembro, na Praça Dom Emanuel, Bairro Jundiaí. O evento, organizado pela empresa Impacto Eventos, conta com apoio da Prefeitura, via Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, e do Sebrae. A entrada é gratuita.

A tradicional festa começa todos os dias às 16h e se estende até às 22h, com estandes de gastronomia, shows de artistas regionais, exposição de empresas e comercialização de produtos artesanais, além de parque de diversão para as crianças. “É um evento muito importante, que fomenta a economia local”, comenta o diretor de Turismo da Prefeitura, Frederico Godoy.

Com o objetivo de apresentar à sociedade uma variedade gastronômica e cultural, o festival a cada ano propõe novidades. Em 2019, o espaço foi redimensionado, as atrações diversificadas e, claro, as delicias gastronômicas que atende a todos os gostos, como: hambúrguer artesanal, bolos, crepes, pasteis, chocolates, cerveja e muito mais.

Programação:

Quarta-feira (4.set)

19h30 as 20h40 – Go Blues

21h as 23h – Elan Rúbio

Quinta-feira (5.set)

19h30 as 20h40 – Amanda Carvalho

21h as 23h – Danilo Muniz

Sexta-feira (6.set)

19h30 as 20h40 – Rosa Kactus

21h as 23h – Diogo Dornelas

Sábado (7.set)

19h30 as 20h40 – Apresentações autorais

21h as 23h – Canturia

Domingo (8.set)

19h30 as 20h40 – Banda Praise

19h30 as 20h40 – Flávio Robbie