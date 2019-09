Com investimento em tecnologia e inovação, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás aprimora uma ferramenta para facilitar a vida do cidadão. Utilizando recursos de inteligência artificial, a validação do Comunicado de Venda de Veículos via aplicativo Detran GO ON passa a ser mais ágil e segura contra fraudes.

O serviço, que pode ser feito a partir de dispositivos móveis, além de dispensar a presença física em um dos postos de atendimento da autarquia, é importante para garantir ao usuário segurança jurídica.

Com o procedimento pelo aplicativo, o Detran-GO sai na frente e amplia o rol de serviços oferecidos por sua ferramenta digital, que está disponível de forma gratuita nas principais lojas de aplicativos (Google Play e Apple Store).

“O usuário só precisa fazer o login na ferramenta e seguir as instruções. É intuitivo. Preparamos um algoritmo de inteligência artificial que faz o reconhecimento da documentação enviada, via aplicativo. Isso diminuirá o tempo de validação, além de dar mais segurança ao processo”, avalia o gerente de Tecnologia do Detran-GO, Sergio Luiz Silva.

O Detran vem ampliando os serviços ofertados pelo aplicativo Detran GO ON, o que pode trazer ao cidadão a comodidade de realizar alguns procedimentos sem a necessidade de comparecer a um balcão de atendimento.

A versão atualizada do aplicativo traz, além das funcionalidades já disponíveis no site e da possibilidade de se efetuar o Comunicado de Venda, opções para que os usuários possam fazer a Indicação de Real Condutor (transferência de pontuação de infrações), o Recurso de Multa e a Avaliação do Processo de CNH.

Serviços como informações de veículos, certidão de posse, consulta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acompanhamento processual, achados e perdidos, cartão de idoso (serviço disponível para municípios que não possuem órgão municipal de trânsito) e alteração de endereço também fazem parte do portfólio do Detran GO ON.

O aplicativo possui, também, um serviço de notificações que envia alertas aos usuários para várias situações, como vencimento de boletos de Licenciamento, IPVA e CNH; avisos quando a CNH ou CRLV está disponível para retirada e sobre o andamento de processos e infrações, por exemplo. Para ter acesso ao aplicativo, é necessário ser condutor ou proprietário de veículo cadastrado em Goiás e estar com os dados atualizados junto à autarquia.

Comunicado de Venda

Ao vender um veículo, o ex-proprietário deve comunicar a venda ao Departamento Estadual de Trânsito. A obrigação é prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ajuda a prevenir futuras complicações ao vendedor. Sem o comunicado, quem passou o veículo adiante continua sendo o responsável pelos impostos, multas, taxas e até danos causados a terceiros. Por mês, são realizados mais de 30 mil comunicados de venda em Goiás.

O Comunicado de Venda é um procedimento gratuito que pode ser feito em qualquer unidade do Vapt Vupt ou Ciretran. Agora, o aplicativo Detran GO ON também está preparado para receber as solicitações. O interessado em fazer o Comunicado presencialmente deve procurar uma unidade de atendimento munido de documento de identificação e cópia autenticada do CRV, já preenchido e com firma reconhecida nas assinaturas do vendedor e do comprador.

Se o CTB estabelece obrigação para quem vende, também cria para quem compra. O novo proprietário tem prazo de 30 dias para fazer a transferência do veículo para seu nome, contados da data anotada no CRV. O artigo 233 do CTB preconiza que deixar de fazer o registro é falta grave, com multa de R$ 195,23 e retenção do veículo. Só em 2018, foram aplicadas 55.091 multas por atraso na transferência.

Comunicação Detran