Campanha de Educação Fiscal da Prefeitura de Anápolis entregou mais de R$ 129 mil em premiações aos cidadãos

Fonte: Prefeitura de Anápolis

A Nota Anapolina já contemplou 73 pessoas, com valores entre R$ 500 e R$ 50 mil, desde que foi lançada, no final de 2018, alcançando R$ 129,5 mil em premiações. Marcado para o dia 28 de setembro próximo, 24 sortudos dividirão 15 cheques de R$ 500, cinco de R$ 1 mil, um de R$ 2 mil, depois R$ 3 mil, R$ 4 mil e R$ 5 mil. Além deste, será realizada a edição especial da Nota Anapolina, em dezembro, que com um super prêmio de R$ 50 mil, além dos outros R$ 26,5 mil, totalizando R$ 76,5 mil para 25 sorteados.

Para participar é simples, basta acessar o portal da Nota Anapolina, se cadastrar e solicitar notas fiscais de serviços em Anápolis, no seu CPF. A partir daí, quanto mais notas você solicitar, maiores as chances de ganhar. O documento fiscal é lançado automaticamente no sistema, sem necessidade de registrá-lo manualmente.

A nota válida para o sorteio é a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), emitida mediante contratação de serviços na cidade, na qual o prestador seja regularmente inscrito no município. Exemplos de estabelecimentos onde solicitar a nota: academias, escolas e universidades, oficinas mecânicas, clínicas e hospitais, cinemas, salões de beleza, hotéis, cartórios, lavanderias, entre outros. Não são válidas as notas fiscais de consumo, como de supermercados, postos de combustíveis, farmácia (exceto medicamentos manipulados) e restaurantes (exceto contratação de buffet).

Educação e saúde

A Nota Anapolina é uma campanha de estímulo à cidadania, incentivando toda a população a solicitar o documento, por meio da concessão de benefícios fiscais e premiações. O objetivo é conscientizar sobre o papel dos impostos para o desenvolvimento da cidade. “Manter-se em dia com os débitos municipais é contribuir diretamente para a manutenção de Anápolis, proporcionando cuidados para mais de 36 mil crianças que frequentam as escolas municipais e mais de 50 unidades de saúde aqui instaladas”, pontua o prefeito Roberto Naves.

Regulamentada pelo Decreto 42861/2018, a Nota Anapolina faz parte do Programa Contribuinte Legal, criado em 2017 por meio da Lei Complementar 369/2017. O Programa tem como foco a valorização do “bom pagador” — aquele cidadão que quita seus tributos em dia, à vista ou parcelado, colaborando para o bom funcionamento dos serviços públicos – e a promoção da educação fiscal, por meio de um conjunto de ações desenvolvidas nas escolas para promover a consciência cidadã, ensinando sobre como são financiados os serviços públicos.