Pesquisa do Procon aponta diferença de preços de um supermercado para outro

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O tomate é vilão para quem pretende economizar nas compras do mês. É o que aponta da pesquisa da cesta básica de setembro, realizada pela Prefeitura de Anápolis, via Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon). O valor do quilo do item apresentou variação de 307% entre os estabelecimentos, sendo que o maior encontrado foi de R$ 3,99, enquanto em outro local pode ser comprado a R$ 0,98.

O papel higiênico também se destacou no levantamento. Com a segunda maior discrepância de preços, o produto chegou a marcar 259% de diferença de um supermercado para outro. Vale à pena pesquisar com calma, já que você pode comprar o mesmo produto por R$ 1,67 ou R$ 5,99, pacote com quatro unidades.

Com 174%, o sal refinado (1kg) não surpreendeu ao ocupar o terceiro lugar no ranking, pois o item sempre está entre os primeiros no levantamento. Mas vale ficar atento! Em alguns lugares o produto é vendido a R$ 1,51 e em outros a R$ 2,99.

A pesquisa, realizada entre os dias 4 e 5 de setembro, aponta a variação de 27 itens em sete estabelecimentos comerciais de Anápolis. O órgão também faz uma média do preço médio da cesta básica como um todo. Em setembro, houve uma pequena redução de 0,26%, se comparado ao mês passado. Enquanto em agosto a compra poderia se aproximar de R$ 136,86, agora corresponde a R$ 135,86.

Clique aqui e confira o levantamento completo!