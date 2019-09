Instituto de Seguridade se consolida como modelo de gestão para o setor no País

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Fonte: Gislaine Matos

Depois de Senador Canedo, agora foi Silvânia a realizar visita ao Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis (Issa), que se consolidou como modelo de gestão previdenciária no Brasil – já tendo recebido também representantes de cidades como Uberaba – MG, Itaqui – RS e São Luís – RN . É que pelo segundo ano consecutivo, o órgão tem as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas sem ressalvas, fato inédito, assim como foram as do próprio município, aprovadas por completo e em prazo recorde.

O que as outras cidades querem saber é justamente como o Issa alcançou sustentabilidade financeira, autossuficiência, reduziu seu déficit de R$ 7 bilhões para R$ 2,2 bilhões, e não recebe mais aportes da Prefeitura de Anápolis para cumprimento de suas obrigações. O presidente do Issa, Rodolfo Valentini, disse que não se tratou de uma ação isolada, foi tomada uma verdadeira frente de soluções.

“A experiência e dedicação da equipe foram decisivas no processo, mas o respaldo do prefeito Roberto Naves, no sentido da vontade política e confiança no que propomos fazer, também foi essencial”, explicou Rodolfo, que entregou mais um ingrediente secreto: ousadia – pois sem ela não teria como “fazer acontecer”, segundo ele.

O aumento do controle e da transparência na gestão de Anápolis são resultados diretos da governança praticada pela administração atual. Fato que chamou a atenção da diretora financeira do Silvânia Prev, Teresinha Maria de Sousa, que acompanhada de sua equipe realizou visita técnica nesta terça-feira, 10, ao Issa.

“Estamos prestes a fazer o recadastramento dos cidadãos aposentados na cidade e viemos buscar referência no trabalho realizado pelo Instituto. Na verdade, queremos trocar experiências com Anápolis sobre todos os aspectos quando o assunto é gestão previdenciária”, comentou a gestora.

Além do reconhecimento ao trabalho desenvolvido e aos resultados alcançados, o presidente do Issa destaca estas visitas mostram o quanto a atuação do Instituto é comprometida com a população, cumprindo assim a missão designada pelo prefeito Roberto Naves, que acompanha sempre de perto as ações do Instituto.

Referência em Educação

Não é só na previdência que Anápolis dá show. A educação também enche de orgulho a cidade. Considerado um dos mais bem estruturados em todo o Estado, nosso Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope) é referência na região e também serve de modelo para outros municípios, incluindo a capital.

“Recebemos visitas técnicas da pasta de Educação de várias cidades. Uma das mais recentes foi de Goiânia, buscando conhecer toda nossa atuação a fim de aprimorar os resultados lá”, pontua afirma o doutor em Educação e diretor do Cefope, Márcio Bessa. Hoje, Anápolis é a cidade que mais investe em educação no Estado, ocupando o segundo lugar no ranking da região Centro-Oeste, de acordo com o anuário Multicidades (FNP).

Exemplo de inovação

O município tem ocupado posição de vanguarda na consolidação de ações de combate à burocracia. Por isso, o presidente do Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás (Idurb), Alisson Milhomem, realizou visita recente à Prefeitura de Anápolis para saber mais sobre a emissão totalmente online do alvará de construção. “Estamos em busca dessa ferramenta desde 2015, mas nunca havíamos encontrado nada parecido no Brasil”, comentou Alisson.

Ele desembarcou recentemente na cidade para conhecer de perto o funcionamento do serviço e poder levar a inovação para seu município, região onde funciona o maior complexo minerador da Vale. “O foco é a melhoria do atendimento ao cidadão, com ganhos de agilidade e redução de custos para as duas partes, além de fomentar os investimentos na área da construção”, disse.