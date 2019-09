A Prefeitura de Anápolis já substituiu mais de 6,2 mil lâmpadas incandescentes desde 2018; confira os pontos já contemplados

Uma Anápolis mais moderna e econômica não é algo projetado apenas para daqui a 10 ou 20 anos. Isso é realidade! É que a Prefeitura já substituiu mais de 6,2 mil lâmpadas incandescentes por LED (Light Emitting Diode) em bairros, distritos, avenidas, parques e praças. O trabalho, um compromisso de campanha do prefeito Roberto Naves, começou em 2018 e segue garantindo a segurança da população e um futuro mais sustentável para o município.

Os próximos beneficiados serão os moradores da Avenida Mato Grosso, no Bairro Jundiaí, e da Avenida Ana Jacinta, na Vila Santa Maria de Nazareth. Há poucos dias, o serviço foi concluído na Avenida Universitária e as pessoas que frequentam a região já notaram a diferença após a troca das mais de 200 lâmpadas.

É o caso da Brenda Mendes, 24 anos, que faz Publicidade e Propaganda em uma faculdade localizada na avenida. Atualmente, ela está no 8º período e desde o início da vida acadêmica usa o transporte coletivo para ir e voltar depois das aulas. “Há alguns anos teve um arrastão no ponto de ônibus. Era muito perigoso”, lembra. Mas agora, a realidade é outra. “Não vou mentir, a nova iluminação está perfeita. Visivelmente, está mais seguro”, afirma a estudante.

A mudança significa ainda mais economia no bolso da população, já que no prazo de três anos terá reflexo direto na diminuição da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). As lâmpadas LED duram 5 vezes mais do que as incandescentes e proporcionam redução de até 40% no consumo de eletricidade. Isso, além de representar opção sustentável, pois quase não há necessidade de manutenção, diminui a utilização de água para a geração de energia.

A segurança também é um fator importante, levado em consideração pelo prefeito quando pensou em fazer a troca. “A luminosidade dela é muito maior, agora as vias estão bem mais claras”, garante o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Francisco Lacerda. Nas avenidas estão sendo instaladas lâmpadas de 168 watts e nas demais ruas, de 50 watts.

Locais já beneficiados:

Bairro Recanto do Sol

Bairro Jardim Dos Ipês

Bairro Residencial América

Bairro Jardim Das Américas III Etapa

Bairro Residencial Araguaia

Bairro Residencial. Vale do Sol

Bairro Residencial Flor do Cerrado

Bairro Parque Residencial Das Flores

Bairro Vila Norte

Bairro Portal do Cerrado

Bairro Paraíso

Distrito de Goialândia

Parque da Jaiara

Parque JK

Praça em Frente a Pecuária

Praça do CAIS Abadia Lopes

Praça Dom Emanuel

Praça Adamacil

Praça João Luis de Oliveira

Entorno da Praça João Luis O.

Praça dos Romeiros

Praça Flamboyant

Praça Interlandia

Praça Lemos

Praça Goialândia

Praça Souzania

Praça Jamel Cecílio

Praça Cachoeira Dourada

Praça Santo Antonio

Ginásio Internacional

Av. Brasil

Av. Pedro Ludovico

Av. Fernando Costa

Av. Geraldo de Pina

Av. Comercial

Av. Santo Antonio

Av. Cachoeira Dourada

Av. Jk

Av. São Francisco

Av. Presidente Kenedy

Av. Jamel Cecício

Av. São Paulo

Av. Ilha formosa/Central

Av. Universitária

Av. PB 01

Av. Cachoeira Dourada (São Joaquim)

Av. Souzânia

Entorno do Estádio Jonas Duarte