Carteiras de Identidade e Trabalho e Seguro Desemprego

Para a otimização e modernização na prestação dos serviços disponíveis no Vapt Vupt, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Administração (Sead), anuncia o agendamento online (http://www.vaptvupt.go.gov.br/) para alguns serviços oferecidos.

A partir do próximo dia 23, segunda-feira, os procedimentos para emissão de Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e entrada do benefício de Seguro Desemprego passam a ser obrigatoriamente agendados para atendimento nas agências de Goiânia, Anápolis e Região Metropolitana, que efetuam os serviços. A marcação será iniciada em 16 de setembro por meio do site do Vapt.

A medida faz parte do processo de transformação física e tecnológica do Vapt Vupt, para assegurar conforto e comodidade aos usuários. O programa segue o mesmo protocolo de atendimento há 20 anos e, portanto, a implantação de uma nova tecnologia vai propiciar outro nível de atendimento.

Quatro unidades passam a exigir o agendamento prévio para a efetivação dos serviços de Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego, e 13 vão disponibilizar a marcação para emissão de Carteira de Identidade, sendo sete localizadas na capital e outras seis em cidades próximas.

O procedimento para emissão de identidade já ocorre em cinco agências (Portal Shopping, Buena Vista, Garavelo, Aparecida Shopping e Buriti Shopping), propiciando um atendimento ágil e sem filas, com um tempo médio de espera aproximado de cinco minutos. Além de Goiânia, o serviço será disponibilizado também nas cidades de Anápolis (Anashopping), Senador Canedo e Trindade.

Outras medidas

Outras ações já estão sendo implantadas para melhorar os serviços, é o caso do portal do Vapt Vupt. Com navegação simplificada e com informações precisas sobre as unidades de atendimento, o site facilita o acesso cidadão aos serviços disponíveis.

Além do indicativo detalhado dos postos do Vapt Vupt, como horário de funcionamento, localização e os serviços disponíveis nas agências, a população acompanha, em tempo real, a fila de atendimento dos serviços prestados em todas as unidades.

Atendimento Expresso

A modalidade do Atendimento Expresso está disponível na Unidade Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico), Campinas e no Araguaia Shopping. Trata-se de uma senha especial de atendimento, em um guichê exclusivo, para entrega de CNH, emissão de IPVA, entrega do cartão do Ipasgo, emissão de guias e boletos, entrega do Passe Livre Estudantil, inscrições diversas e o recadastramento dos aposentados e pensionistas do Ipasgo. A novidade desburocratiza o processo e garante mais celeridade para o cidadão que precisa resgatar seu documento.

Mais Horas

O programa Vapt Vupt Mais Horas, estendeu o horário da prestação de serviços na unidade Araguaia Shopping até as 22h, de segunda a sexta. Aos sábados o atendimento permanece até 12h. A intenção é expandir o programa para outras unidades, melhorando a disponibilidade de serviços e o atendimento ao cidadão.

Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego

Araguaia Shopping

R. 44, 399 – St. Central, Goiânia – GO, 74063-920, Brasil

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 07 às 19 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 07 às 12 horas

Campinas

Av. Anhanguera, 7840 – St. Campinas, Goiânia – GO, 74503-100, Brasil

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 07 às 19 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 07 às 12 horas

Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira)

Rua 82, 400, Praça Cívica, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Centro – Goiânia – CEP: 74003-010

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 07 às 19 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 07 às 12 horas

Admar Otto (Buriti Shopping)

Av. Rio Verde, Quadra 102/104, Buriti Shopping, sala n.º 341 Vila São Tomaz – Aparecida de Goiânia – GO – CEP: 74980-070

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 08 às 20 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 08 às 13 horas

Carteira de Identidade – 1 e 2ª vias

Anápolis (Ana Shopping)

Av. Universitária, 2.221, Vila Santa Isabel – Anápolis – GO – CEP: 75083-350

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 08 às 20 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 08 às 13 horas

Araguaia Shopping

R. 44, 399 – St. Central, Goiânia – GO, 74063-920, Brasil

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 07 às 19 horas

Campinas

Av. Anhanguera, 7840 – St. Campinas, Goiânia – GO, 74503-100, Brasil

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 07 às 19 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 07 às 12 horas

Cidade Jardim

Av. Nero Macedo, 400 – 1º Piso – Cidade Jardim, Goiânia – GO, 74423-250, Brasil

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 08 às 20 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 08 às 13 horas

Mangalô

Avenida Mangalô, Quadra 156, Lote 01 a 06, Shopping Popular Mangalô, Setor Morada do Sol – Goiânia – GO – CEP: 74475-115

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 07 às 19 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 07 às 12 horas

Shopping Cerrado

Av. Anhanguera, Qd 582 Lt B01, n° 10.790 1º Piso – Aeroviário, Goiânia – GO CEP: 74435-090

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 08 às 20 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 08 às 13 horas

Senador Canedo

Av. Progresso, Quadra 02, Lote 03, Loja 15, Conjunto Sabiá, Centro Comercial Senador Center – Senador Canedo – GO – CEP: 75250-000

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 08 às 20 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 08 às 13 horas

Trindade

R. Moisés Batista, 189 – 2º andar – S Central, Trindade – GO, 75380-000, Brasil

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 07 às 19 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 07 às 12 horas

Já atendem por agendamento – Carteira de Identidade

Admar Otto (Buriti Shopping)

Av. Rio Verde, Quadra 102/104, Buriti Shopping, sala n.º 341 Vila São Tomaz – Aparecida de Goiânia – GO – CEP: 74980-070

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 08 às 20 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 08 às 13 horas

Aparecida Shopping

Avenida Independência, quadra área, Lt 1, Setor Serra Dourada 4ª etapa, Aparecida Shopping, sala ML10 Vapt Vupt, Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 74973-753

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 08 às 20 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 08 às 13 horas

Garavelo

Avenida Tropical, Quadra 22, Lote 04 a 06, Jardim Tropical – Aparecida de Goiânia – GO – CEP: 74946-540

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 07 às 19 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 07 às 12 horas

Portal Shopping

Av. Anhanguera, nº. 14.404, Portal Shopping, sala: LUC 163A, Bairro Capuava, Goiânia-GO- Goiânia – GO – CEP: 74450-010

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 08 às 20 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 08 às 13 horas

Buena Vista

Rua T61, nº 180 Quadra 124 Lote 07/15 – Salas: 335 a 338, Shopping Buena Vista, Setor Bueno – Goiânia – GO – CEP: 74223-170

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta: das 08 às 20 horas

Sábados e Pontos Facultativos: das 08 às 13 horas

