O deputado estadual Amilton Filho (Solidariedade) foi recebido nesta sexta-feira, 13 por representantes da Associação Educativa Evangélica (AEE), instituição de ensino mantenedora de 10 instituições, dentre elas o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. O encontro foi na sala de reuniões da presidência da AEE.

“Tive a oportunidade de conhecer as demandas da Associação Educativa Evangélica e da sua principal mantida, a UniEVANGÉLICA, que possui mais de 10 mil alunos”, ressaltou o parlamentar. Atualmente, existe um processo no Ministério da Educação para que a instituição deixe de ser um centro universitário e se transforme em uma universidade.

“Darei todo o meu apoio para que a UniEVANGÉLICA, instituição de ensino onde me formei em Direito, conquiste a denominação de universidade. Este grande projeto fará com que esta unidade educacional tenha possibilidade de ampliar o conhecimento produzido e aumentar as possibilidades de desenvolvimento de pesquisas importantes”, explica o deputado Amilton Filho.

Estiveram presentes o presidente da AEE, Ernei de Oliveira Pina, o 1º vice-presidente, Cicílio Alves de Moraes, o 1º secretário, Geraldo Henrique Ferreira Espíndola, 1º tesoureiro, Augusto César Rocha Ventura, 2º tesoureiro, Djalma Maciel de Lima e o reitor do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes.

Fonte: Assessoria de Comunicação do dep. Amilton Filho