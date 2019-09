Essa foi a primeira Campus Party com desafio na área agropecuária

A Campus Party Goiás foi a primeira edição a incorporar a área agropecuária em sua proposta. Durante o evento foi realizado o Desafio AgroStartup do Senar Goiás. Foram 13 startups diferentes propondo soluções para a comercialização de produtos agropecuários e a equipe vencedora foi composta por dois estudantes da Agronomia e Gestão da Informação da Universidade Federal de Goiás.

Eles apresentaram durante o desafio a Startup “Tracking Coop”: plataforma onde o produtor rural e o varejista de hortaliças se encontram e, por meio do cruzamento das ofertas e demandas e buscas geolocalizadas, geram novos negócios, com rotas e frete já calculados, trazendo maior praticidade, objetividade e assertividade na negociação. Participaram da equipe: Letícia Mendes Azevedo, estudante de Agronomia da UFG, Danielle Almeida Gomes, funcionária pública no IFGoiás, Carlos Henrique Rodrigues Carvalho do Nascimento, aluno de Gestão da Informação da UFG e Henrique de Deus Cardoso estudante de Engenharia de Computação do IF Trindade. Eles receberam um prêmio de R$ 10.000,00 na competição.

Confira mais informações no link matéria sobre a premiação produzida pela TV Faeg/Senar

Facebook Twitter Google+