Roberto Naves assinou

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O prefeito Roberto Naves anunciou nesta quarta-feira, 18, por meio de suas redes sociais, a abertura de concurso público com 150 vagas para a Educação de Anápolis. Ele assinou hoje o contrato da Prefeitura de Anápolis com o Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), que será a instituição responsável pelo concurso que vai contratar novos pedagogos para o quadro de efetivos da Secretaria Municipal de Educação. “A todos vocês que querem se tornar professores, acompanhem, estudem e venham fortalecer nossa rede municipal de educação, que vive um momento de transformação”, disse o prefeito, que também começou a vida profissional como professor.

As vagas ofertadas vão ampliar o número de docentes na rede municipal para atender as quatro novas unidades escolares que serão inauguradas ainda neste ano, e também cobrir os postos de trabalho dos professores que estão se aposentando. O próximo passo é a publicação do edital, que norteará todo o cronograma das etapas do concurso. A previsão é de que isto ocorra na próxima semana.