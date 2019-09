Viadutos da Avenida Brasil serão grafitados por artistas anapolinos e também de outras regiões do Brasil

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Renato Lopes – Dircom

Venha deixar sua arte em uma das principais avenidas de Anápolis e fazer parte de uma das maiores intervenções urbanas de graffiti mural do País. É o projeto Galeria Aberta – “Anápolis coração do Brasil” promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, que visa fomentar a arte urbana e valorizar o patrimônio público. As inscrições estão abertas e podem participar artistas de todo país.

O projeto selecionará 22 propostas artísticas em artes visuais para compor as fachadas laterais dos viadutos Deocleciano Moreira Alves e lldefonso Limírio Gonçalves, localizados na Avenida Brasil com Rua Barão do Rio Branco e Avenida Goiás e também do cruzamento com a Rua Amazílio Lino de Souza.

As inscrições encerram às 23h59min do dia 2 de outubro de 2019. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por inscrições que, eventualmente, não sejam completadas em decorrência de queda de energia elétrica e falhas tecnológicas, tais como problemas no computador do usuário, na transmissão de dados, em provedores de acesso dos usuários ou por lentidão causada pelo excesso de acessos simultâneos.

A inscrição é feita no site exclusivo para o projeto. É imprescindível o completo preenchimento da Ficha de Inscrição. É permitida a inscrição por procuração com poderes específicos, desde que lavrada em cartório, digitalizada no formato PDF e anexada à ficha. Não é cobrada taxa. A inscrição neste processo de seleção implica, desde logo, no conhecimento, aceitação e obediência, pelo candidato, das regras e condições estabelecidas no presente edital. As inscrições não podem ser feitas pessoalmente, via SEDEX, e-mail ou fax. Após o encerramento a Comissão Organizadora publicará a homologação das inscrições.

A Comissão de Seleção será composta por três integrantes, dentre profissionais experientes e reconhecidos especialistas na área de Arte Urbana e Artes Visuais indicados pela Organização do Concurso. As propostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios:

Contribuição para o desenvolvimento de linguagens e processos estéticos, artísticos e culturais;

Aspectos inovadores, originais e criativos;

Interação à paisagem urbana, valorização do patrimônio paisagístico, memorial e simbólico de Anápolis;

Valorização da tradição e a memória das expressões culturais manifestadas no do Estado de Goiás e cidade de Anápolis;

Qualidade e capacidade técnica de execução da proposta;

Adequação ao espaço e ao tema do módulo escolhido pelo inscrito.

A listagem dos selecionados será divulgada no dia 11 de outubro de 2019, mediante publicação no site. Os artistas/grafiteiros e coletivo de artistas/grafiteiros selecionados são comunicados nos três primeiros dias úteis após a seleção, por e-mail e telefone. São selecionadas 22 propostas para integrar o projeto. Entre os selecionados, 10 devem ser, obrigatoriamente, de autoria de artistas/grafiteiros ou coletivos de artistas/grafiteiros goianos, dos quais seis deles anapolinos.

As dúvidas sobre dificuldades e problemas técnicos poderão ser esclarecidas pelo e-mail cultura@anapolis.go.gov.br ou pelo telefone (62) 3902-1111 até as 18h do dia 2 de outubro de 2019. A inscrição é realizada no site, acompanhada de documentação descrita nos itens 8 e 9. É imprescindível o completo preenchimento da Ficha de Inscrição.

DA PREMIAÇÃO

Os artistas, grafiteiros e coletivos de artistas/grafiteiros recebem o cachê em agência bancária na qual sejam titulares de conta corrente individual ou conjunta. Para o recebimento do cachê deve ser fornecido recibo. O pagamento do cachê é efetuado até 05 dias após a conclusão da execução da proposta selecionada. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por eventuais despesas dos profissionais selecionados, tais como passagem e traslado local.

As 22 (vinte e duas) propostas selecionadas recebem cachê conforme o módulo em que foi inscrita. Os cachês serão pagos da seguinte forma:

R$ 13.000,00 (treze mil reais) para cada proposta selecionada do Módulo I;

R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada proposta selecionada do Módulo II;

R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) para cada proposta selecionada Módulo III A;

R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) para cada proposta selecionada Módulo III B;

R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) para cada proposta selecionada Módulo IV