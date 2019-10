Participações podem ser registradas até dia 18 de outubro

Fonte: Prefeitura de Anápolis

As chances se ampliam para os artistas que querem participar de um dos maiores projetos de arte urbana do país, o Galeria Aberta – Anápolis no coração do Brasil. Os interessados têm até dia 18 de outubro para se inscrever, a participação é gratuita e de abrangência nacional, basta acessar o link, ficar por dentro do regulamento e cadastrar sua proposta. A iniciativa é da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Serão 22 selecionados, que receberão toda a estrutura para executar a intervenção artística, incluindo cachê. Os painéis vão compor as fachadas laterais dos viadutos Deocleciano Moreira Alves e lldefonso Limírio Gonçalves, localizados na Avenida Brasil Sul, um no cruzamento com a Avenida Goiás e outro no cruzamento com a Rua Amazílio Lino de Souza.

Os prêmios variam entre R$ 12 e 15 mil, dependendo dos módulos e suas respectivas metragens. A comissão que selecionará as propostas inscritas será composta por três integrantes, dentre profissionais experientes e reconhecidos especialistas na área de Arte Urbana e Artes Visuais. A divulgação dos selecionados está prevista para o dia 28 de outubro.

“Esta é uma grande oportunidade para os artistas de todo o País participarem de um processo de modernização de nosso espaço urbano e da promoção da arte urbana de Anápolis para o mundo”, destaca a secretária municipal de Cultura, Eva Cordeiro.

Dúvidas e informações: galeriaaberta.anapolis@gmail.comou(62) 3902-1089.

Serviço

Ação: Prorrogação das inscrições do site Galeria Aberto

Prazo: inscrições até 18 de outubro de 2019

Site: http://inscricoes.anapolis.go.gov.br:8096/galeriaaberta/index.jsf

Informações:

Telefone: 3902-1089

Email – galeriaaberta.anapolis@gmail.com