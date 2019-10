O deputado estadual Amilton Filho (Solidariedade) defendeu nesta semana, em entrevista ao Jornal Opção, que a discussão sobre a desoneração da tarifa de transporte público se estenda a outros municípios, como Anápolis e Rio Verde. Para ele, cidades do interior devem ser incluídas no projeto já em andamento na Alego.

“Anápolis e Rio Verde passam pelos mesmos problemas de outros municípios com relação ao transporte público. É preciso encontrar maneiras para que haja uma redução da tarifa de ônibus, que seria um alívio no bolso de pessoas que dependem deste tipo de transporte”, ressalta o parlamentar Amilton. Leia a matéria publicada pelo Jornal Opção no link https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/deputado-quer-desoneracao-da-tarifa-do-transporte-publico-em-anapolis-e-rio-verde-213524/.

Fonte: Assessoria de Comunicação do dep. Amilton Filho