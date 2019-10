Foco nessa primeira etapa é imunizar crianças de 6 meses a 5 anos

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Pais e responsáveis, atenção: começa hoje, segunda-feira, 7, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, cujo foco são crianças de 6 meses até 5 anos de idade. A Prefeitura de Anápolis, por meio da Gerência de Imunização, da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza doses da vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, em 21 unidades de diferentes regiões.

Dados de boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de setembro confirmam 5.346 casos de sarampo no Brasil. Goiás teve 127 casos suspeitos e quatro confirmações da doença. Como existe atualmente a transmissão ativa da doença no país, a campanha de vacinação em todo o território nacional torna-se fundamental.

A primeira etapa da vacinação se estende até dia 25 de outubro. O Dia D, de mobilização nacional, será em 19 de outubro. Segundo a Gerência de Imunização, a prioridade para as crianças nesse momento deve-se ao fato da elevada incidência da doença nessa faixa etária neste ano. Além disso, as crianças menores de 5 anos de idade apresentam maior risco de desenvolverem complicações ao terem sarampo, tais como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções no ouvido, pneumonias e até óbitos.

Nesta campanha, devido à situação emergencial do sarampo, as crianças na faixa etária de seis meses até 11 meses e 29 dias deverão receber uma dose da vacina tríplice viral (dose zero), e essa dose não será validada para a rotina. Ou seja, o bebê precisará receber mais duas doses. A segunda etapa da campanha de vacinação será entre 18 e 30 de novembro.

É importante ressaltar que tanto a vacina tríplice viral como a tetravalente (que evita também a catapora) são aplicadas na rede pública o ano todo em brasileiros de até 49 anos, dentro ou fora de surtos. Siga as orientações do Calendário Nacional de Vacinação para proteger você e sua família desde cedo.

Postos de Vacinação que vão oferecer doses durante a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo:

Residencial Arco-Íris

Jardim Arco Verde

Bairro de Lourdes

Bairro das Bandeiras

Bairro Calixtolândia

Vila Fabril

Conjunto Filostro Machado

Jardim Guanabara

Jardim Suíço

Bairro JK

Setor Industrial Munir Calixto

Parque Iracema

Parque dos Pirineus

Bairro Recanto do Sol

Bairro São Carlos

Bairro São José

Bairro São Lourenço

Bairro Santo Antônio

Bairro Jundiaí (Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury Jr.)

Vila União

Vivian Parque

* Observe o horário normal de funcionamento de cada unidade. No Dia D, em 19 de outubro, o funcionamento será das 8h às 17h.