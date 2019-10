Imagem: Internet

Com a votação acontecendo na Faculdade Fama, Raízes e Colégio Antesina Santana e apuração no Sesi da Jaiara, foram eleitos neste domingo, 6 os 15 conselheiros tutelares para as regionais de Anápolis. Devendo cumprir jornada com dedicação exclusiva, o salário, reajustado este ano, após 10 anos sem correção é de R$ 2.778,00.

Com mandato de quatro anos, deverão tomar posse em 2020, não sem antes passar por curso de formação.

Os eleitos:

01 – Filomena Ferreira Teodoro Silva (509 votos)

02 – Márola de Almeida Souza (432 votos)

03 – Lílian Batista de Souza (425 votos)

04 – Ronilda Lisboa da Silva (397 votos)

05 – Nicole Cardoso Barbosa (394 votos)

06 – Joana Alves Fernandes (340 votos)

07 – Gleidson Ferreira Botelho (260 votos)

08 – Lídio José de Jesus (256 votos)

09 – Erci Maria de Oliveira Lopes (255 votos)

10 – Isvaniro Miquéias Duarte (250 votos)

11 – Kety Coelho Guimarães (241 votos)

12 – Ludmilla Ribeiro Silva Lemes (239 votos)

13 – Ângela Aparecida Flávio da Silva (232 votos)

14 – Célia Beatriz Dias dos Santos (229 votos)

15 – Valdirene Ribeiro de Mesquita Novais (205 votos)

