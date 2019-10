Inaugurado neste sábado, 5, local foi criado para abrigar diversos tipos de público

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Renato Lopes – Dircom

Quadra poliesportiva, pista de skate, pista de caminhada, parquinho, academia ao ar livre, mesas de jogos e uma reserva ambiental. Tudo isso em um lugar só. O Parque Ecológico Linear São Silvestre está pronto para ser utilizado, sobretudo, pelos moradores da região do Jardim Itália, Parque Brasília, Vila Sul e Bairro de Lourdes. O investimento foi de R$ 1,1 milhão.

Durante a inauguração, várias famílias puderam conhecer mais de perto o novo parque. “Estávamos ansiosos para a inauguração. É gratificante para todos nós ter um espaço de lazer como esse no nosso bairro. Sem contar que as lâmpadas de LED valorizaram bastante o local”, disse Dalva Pereira, 52 anos, que mora na região há três anos.

A criançada brincou de basquete, futebol e também abusou do parquinho e das mesas de jogos. Vitória Feitosa, 7 anos, aprovou o novo ponto de encontro dos moradores. “Fomos na gangorra, na casinha e no balanço. Adorei esse lugar. Ficou muito legal”, falou. E para quem quis dar uma melhorada na resistência física foi só dar um pulo na academia ao ar livre.

O prefeito Roberto Naves esteve na inauguração e aproveitou para jogar xadrez com os moradores. “Esse é um novo lugar para a comunidade vir e reunir os amigos e família. Espero que aproveitem bastante”, disse Naves.

Benefícios

Ao longo da gestão, diversas benfeitorias foram entregues para essa parte da cidade. Além do Parque Ecológico Linear São Silvestre, foram instaladas lâmpadas de LED ao longo da Avenida PB1 – principal via do setor – e construído o Feirão do Bairro de Lourdes. O mesmo bairro teve a Unidade Básica de Saúde reformada e que, agora, conta com horário estendido de funcionamento – de segunda-feira à sexta-feira – de 7h às 22h.

No mais foi finalizada a quadra coberta poliesportiva da Escola Municipal Professora Lena Leão e está sendo construída uma praça na Lagoa Bom Dia – conhecida como Lagoa do Parque Brasília. Na próxima semana, será assinada Ordem de Serviço para a construção da quadra coberta da Escola Municipal João Amélio – localizada no Bairro Vila Sul.