O Governo do Estado de Goiás, por meio do Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG), informa que estarão abertas, do dia 9 de outubro até o dia 11 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo 2020/1 da UEG.

São por volta de 3.700 vagas disponíveis e o protagonista desse processo é o candidato, que agora pode escolher até três opções de câmpus para estudar.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site www.estudeconosco.ueg.br

O vestibular será realizado em uma única fase em que serão aplicadas a prova objetiva e a redação. Os candidatos para o curso de Medicina ainda farão, no mesmo dia, prova discursiva e para isso, terão uma hora a mais para a realização do certame.

As provas serão aplicadas em todas as cidades descritas no Anexo III do edital.

As provas para os candidatos ao curso de Medicina serão aplicadas somente nas cidades de Goiânia e Itumbiara e a prova de habilidade específica para os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo será aplicada somente na cidade de Anápolis.

Para realizar a inscrição, o candidato deve:

– Ler o Edital de abertura;

– Fazer o cadastro geral por meio do seu CPF e guardar a senha gerada;

– Preencher o formulário de inscrição até às 23h59min do dia estipulado no cronograma deste processo seletivo, conferir e confirmar os dados informados;

– Gerar e imprimir o documento de arrecadação estadual (DARE);

– Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, por meio do DARE;

– Imprimir o comprovante de inscrição no site www.estudeconosco.ueg.br, a partir de 2 dias úteis após a data de efetivação do pagamento da taxa de inscrição.

As inscrições somente serão efetivadas após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição.

Para fazer prova é necessário levar documento original, com foto, impresso. Documentos digitalizados não serão aceitos.

Para mais informações, acesse o Edital e o Manual do Candidato

Vestibular UEG, para todos os talentos.

(CeCom|UEG)