Teatro Municipal vai ficar completamente novo para exibição de espetáculos

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Uma reestruturação física e de equipamentos. Depois de 34 anos de história, o Teatro Municipal de Anápolis vai passar por uma ampla reforma, com direito a aparelhos de acústica, iluminação e som mais modernos, troca de aparelhos de ar condicionado, carpetes, poltronas e, o melhor, total acessibilidade para as pessoas com deficiência (PcD), além da criação de saídas de emergência. O valor do investimento é de R$ 1,1 milhão oriundas do Ministério do Turismo por meio de verbas parlamentares de deputados federais.

“Essa é a casa do povo e dos artistas. Só quem esteve aqui recentemente sabe a situação de insalubridade desse local, com mofo, forro destruído, entre outras coisas. Somos muito agradecidos pela sensibilidade dos deputados que dispuseram de suas emendas parlamentares para esse patrimônio da cidade”, disse o prefeito Roberto Naves durante a assinatura da ordem de serviço na manhã de hoje, 9. O prazo médio para a conclusão da obra é de 160 dias.

As poltronas também serão todas trocadas – sendo retráteis e acolchoadas – gerando mais conforto para o público. Os espaços vão respeitar a Lei de Acessibilidade e a última fileira será elevada para que haja melhor visibilidade. O forro, que atualmente é de gesso, vai ser substituído por fibra mineral.

“Estamos felizes e esperamos ansiosamente para voltarmos e realizarmos nossas atividades artísticas e educacionais. Esse é um local que faz parte da história de Anápolis e que muito contribui com a cultura local”, disse a coordenadora da Escola de Teatro de Anápolis, Ilmara Damasceno.

Para a secretária de Cultura, Eva Cordeiro, essa é uma as ações mais esperadas pelos artistas. “É um momento muito aguardado por todos e, com certeza, aqui será praticamente um novo local, mais moderno, funcional e seguro”, afirma.