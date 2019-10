Equipe de fiscalização do Procon Anápolis percorreu sete estabelecimentos nesta segunda-feira, 7

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Itens de higiene pessoal podem ser os vilões na hora de economizar. Isso porque, entre os cinco produtos da categoria que compõe a cesta básica do anapolino, dois apresentaram a maior variação de preços de um estabelecimento comercial para outro. O levantamento é da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon Anápolis), que percorreu sete supermercados nesta segunda-feira, 7, catalogando e comparando o valor de 27 itens.

O pacote de quatro unidades de papel higiênico, por exemplo, ocupa o primeiro lugar no ranking, com 237% de diferença de preço. Em um local o produto é comercializado a R$ 3,24, enquanto em outro o valor é de R$ 5,99.

Já o pacote de oito unidades de absorvente e o macarrão com ovos (500g) estão empatados no segundo lugar da lista com 210% de variação. O maior valor registrado do item de higiene pessoal foi R$ 3,69, sendo que o menor foi R$ 2,20. Se tratando do macarrão, o levantamento apontou R$ 2,65 e R$ 3,69, como menor e maior preço, respectivamente.

A pesquisa mostra ainda que, em outubro, houve uma redução no preço médio da cesta básica de 0,52%, se comparado ao mês passado. Atualmente, corresponde a R$ 134,98, sendo que em setembro estava R$ 135,86.

O Procon Anápolis alerta para a importância de pesquisar os preços, por mais que o cidadão não vá adquirir cada produto em um local, sempre haverá uma opção de compra mais favorável, com maior número de produtos em um preço reduzido. “Esse levantamento permite que o consumidor economize, facilitando a vida da população”, pontua o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Valeriano Abreu.

