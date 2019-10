Campeonato começa em novembro e vai oferecer, além de medalhas e troféus, uma premiação no valor de R$ 17 mil

Fonte: Prefeitura de Anápolis

As inscrições para o 1º Copão Miguel Squeff foram prorrogadas para o dia 25 de outubro (sexta-feira). Cada equipe pode inscrever, no máximo, 25 atletas para futebol de campo e 20 para o society – confira os documentos abaixo. Além de troféus e medalhas, haverá premiação em dinheiro no valor total de R$ 17 mil. A competição varzeana, organizada pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, tem início no dia 9 de novembro.

O Ivair Nascimento, da Vila Fabril, destacou que seu time já garantiu presença no Copão. ‘‘O Carvão Anapolino entra com tudo no society. É uma honra participar do campeonato. Nas últimas competições varzeanas que disputamos, batemos na trave. Agora temos a oportunidade de fazer diferente’’, disse.

Já o Edmilson Campo, do Setor Industrial, garante que a interação com a comunidade é seu objetivo principal. ‘‘O Independente Futebol Clube é meu time. A mentalidade, além de vencer o Copão, é interagir com as pessoas de outros bairros. A competição varzeana nos permite isso’’, completa.

Como se inscrever

A ficha de inscrição deve ser preenchida em duas vias: uma fica com o time e a outra deve ser entregue à Secretaria Municipal de Esportes. Além de valorizar o futebol nos bairros, o campeonato leva o nome do cronista esportivo Miguel Squeff, um dos mais expressivos radialistas de Goiás e do Brasil. Squeff faleceu aos 72 anos, no dia 17 de junho de 2018.

“O esporte amador e varzeano tem vaga cativa em nossa gestão. Queremos fazer um campeonato que entre para história e, porque não, que tenha novas edições daqui pra frente’’, disse o prefeito Roberto Naves. Ele também garantiu a revitalização dos campos, assim como a disponibilização de bolas e redes.

Premiação

A premiação em dinheiro será distribuída entre campeão, vice-campeão, artilheiro, defesa menos vazada e jogador revelação, tanto do futebol de campo quanto do society. A competição prevê a realização de jogos em todos os campos varzeanos aptos, entre eles alguns tradicionais, como Barro Preto e Progresso, além do Estádio Zeca Puglise. A Prefeitura disponibiliza bolas, redes e arbitragem para todos os jogos.

