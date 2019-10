Goiânia sedia nos dias 06 e 07 de novembro a 4ª Feira do Estudante – Expo CIEE Goiás 2019, no Centro de Convenções. O evento gratuito é uma realização conjunta do CIEE e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). As inscrições podem ser realizadas no site www.expociee.com.br/goias . A atividade valerá 32 pontos de contrapartida do Programa Bolsa Universitária.

A já tradicional Expo CIEE Goiânia chega a sua quarta edição renovada e tem como objetivo unir entretenimento e informações no mesmo espaço. Para isso, contará com Game Arena, Lounge, Food Park e 20 horas de conteúdo.

O evento também contará com espaço dedicado aos adolescentes e jovens que buscam o primeiro contato com o mundo de trabalho. Serão disponibilizadas 1.500 vagas de estágio e 500 para Jovem Aprendiz. Os visitantes poderão fazer o cadastro na hora e sair encaminhados para uma dessas oportunidades.

Para o estudante que quer entender melhor a sua carreira ou discutir temas atuais, serão ministradas 40 palestras. Os jovens também poderão visitar os estandes de instituições de ensino, agência de intercâmbio, escola de idioma ou até mesmo de desenvolvimento de jogos.

Com o intuito de auxiliar os estudantes, será criada pela primeira vez a Arena Social, onde será possível fazer a primeira via da carteira de trabalho entre outros serviços.

A Feira do Estudante é voltada para o aprimoramento e capacitação dos estudantes bolsistas da OVG e universitários, dos alunos do ensino médio da rede pública estadual, privada e para o público em geral.

“Somos parceiros do CIEE porque acreditamos que juntos podemos fazer mais pela juventude do nosso Estado. A nova gestão da OVG visa ir além da concessão de bolsas de estudo superior, tem o propósito de promover o protagonismo do nosso universitário, proporcionando a qualificação profissional e o acesso ao mundo do trabalho”, destaca a diretora do Programa Bolsa Universitária, Rúbia Prado.

*Com informações do CIEE

Serviço:

OVG e CIEE realizam 4ª Feira do Estudante

Data: dias 06 e 07 de novembro de 2019

Horário: das 9h às 18h

Endereço: Centro de Convenções de Goiânia

Inscrições gratuitas: http://www.expociee.com.br/goias